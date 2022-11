Letra y significado del himno de Senegal

Uno de los grandes símbolos de la República de Senegal es su himno nacional cuya letra constituye fuertes palabras para estimular el orgullo de los ciudadanos. Conteniendo en sus versos los ideales de la patria, como un denso resumen de la trayectoria que quiere trazar, se canta con ocasión de los momentos solemnes de homenaje a las autoridades y/o representantes de la nación. El himno de Senegal de particular musicalidad fue creado por ordenanza del 24 de septiembre de 1960 y de él os explicamos ahora su significado y os ofrecemos su letra.

El himno de Senegal

Septiembre de 1960 es el momento que vio la formación real de la República de Senegal tal como la conocemos hoy. Es el mes en que el Presidente Senghor fue elegido por la Asamblea (5 de septiembre), es el mes en que Mamadou Dia es nombrado Presidente del Consejo (7 de septiembre), pero también es el mes que vio nacer el himno nacional de Senegal.

Un himno que evoca el tema de la alegría nacida de la independencia, la de la unidad nacional, el arraigo en los valores de Senegal y la apertura a los demás y a la modernidad, la de gloria pasada al servicio de un ideal africano de generosidad, paz, trabajo, diálogo, unidad y hermandad.

Letra del himno de Senegal

A continuación os dejamos la letra de este himno que es en francés:

Pincez tous vos koras, frappez les balafons.

Le lion rouge a rugi.

Le dompteur de la brousse

D’un bond s’est élancé,

Dissipant les ténèbres.

Soleil sur nos terreurs, soleil sur notre espoir.

Debout, frères, voici l’Afrique rassemblée

Fibres de mon cœur vert.

Épaule contre épaule, mes plus que frères,

O Sénégalais, debout !

Unissons la mer et les sources, unissons la steppe et la forêt !

Salut Afrique mère.

Sénégal toi le fils de l’écume du lion,

Toi surgi de la nuit au galop des chevaux,

Rend-nous, oh ! rends-nous l’honneur de nos ancêtres,

Splendides comme ébène et forts comme le muscle

Nous disons droits – l’épée n’a pas une bavure.

Sénégal, nous faisons nôtre ton grand dessein :

Rassembler les poussins à l’abri des milans

Pour en faire, de l’est à l’ouest, du nord au sud,

Dressé, un même peuple, un peuple sans couture

Mais un peuple tourné vers tous les vents du monde.

Sénégal, comme toi, comme tous nos héros,

Nous serons durs sans haine et des deux bras ouverts.

L’épée, nous la mettrons dans la paix du fourreau,

Car le travail sera notre arme et la parole.

Le Bantou est un frère, et l’Arabe et le Blanc.

Mais que si l’ennemi incendie nos frontières

Nous serons tous dressés et les armes au poing :

Un peuple dans sa foi défiant tous les malheurs,

Les jeunes et les vieux, les hommes et les femmes.

La mort, oui! Nous disons la mort, mais pas la honte.

Traducción al español:

Arrancad todos vuestros koras, golpead vuestros balafones

Ha rugido el león rojo. El domador de la zarza

Saltó disipando las tinieblas

Sol sobre nuestros terrores, sol sobre nuestra esperanza.

Estribillo:

Levántense hermanos aquí está África reunidas

Fibras de mi corazón verde hombro con hombro

Mis más que hermanos. ¡Oh senegalés, levántate!

Unamos el mar y los manantiales, unamos

la estepa y el bosque. Hola África madre.

Senegal, hijo de la espuma del león,

saliste de la noche al galope de los caballos,

devuélvenos, ¡oh! devuélvenos el honor de nuestros Ancestros

¡Espléndidos como el ébano y fuertes como los músculos!

Decimos recto: la espada no tiene rebabas.

Senegal, hacemos nuestro tu gran plan:

Recoger los polluelos al abrigo de las cometas

Para hacerlos, de este a oeste, de norte a sur,

Recogidos, un solo pueblo, un solo pueblo sin costuras,

Pero un solo pueblo vuelto hacia todos los vientos de el mundo.

Senegal, como tú, como todos nuestros héroes,

Seremos duros, sin odio y con los dos brazos abiertos,

La espada, la pondremos en la paz de la vaina,

Porque nuestro trabajo será nuestra arma y nuestra palabra.

El bantú es hermano, y el árabe y el blanco.

Mas que si el enemigo quema nuestras fronteras

Estaremos todos desplegados con las armas en la mano:

Un pueblo en su fe desafiando todas las desgracias;

Jóvenes y viejos, hombres y mujeres.

¡Muerte, sí! Decimos muerte pero no vergüenza.