Un juez lo confirma: así es como puedes echar a los okupas de tu casa sin cometer un delito

Puedes echar a los okupas de tu casa de una forma que quizás nunca hubiéramos imaginado, totalmente legal y sin cometer ningún delito. Las leyes españolas, parece que están hechas al revés del mundo. Una persona que ha trabajado toda su vida para tener una segunda vivienda puede verse afectada por una ocupación. Es decir, una persona que no ha trabajado y no ha pagado ni un euro, puede entrar en su casa, por la fuerza e instalarse o dejar de pagar un alquiler.

Algo que en otros países es un delito y grave, en España, parece que no. El propietario no puede recuperar su vivienda, tampoco puede dar de baja la luz o el agua, por lo que paga la estancia a una persona que ha ocupado su casa por la fuerza. La impotencia de alguien que ha vivido un caso similar puede ser enorme, pero en cierta manera, podría acabarse si hacemos caso de un juez que responde a la desesperación de unos propietarios que han llegado hasta él con la desesperación de que no pueden hacer nada para recuperar lo que es suyo. Por fin, parece que hay una forma de conseguirlo.

Lo confirma un juez

Las leyes no parece que las entendamos o las apliquemos de tal forma que nos deben dar algunas novedades destacadas. Habrá llegado ese momento en el que debemos afrontar una serie de elementos que quizás desconocíamos o simplemente se han convertido en algo radicalmente distinto a lo esperado.

El problema de España es que parece que busca justificar lo injustificable. La vivienda está cara para todos, para alguien que compra una vivienda por primera vez o para una persona que decide invertir o hacerse con una segunda vivienda para sus vacaciones. El trabajo de ambos para conseguirlo debe ser duro para conseguirlo, ahorrar y sacrificarse durante unos años es algo que debemos hacer.

Pero hay personas que deciden no hacerlo y entrar forzosamente a una casa que no es suya forzando una okupación. Algo impensable hace unos años, pero se escudan ante una serie de elementos que hacen que sea más sencillo de lo que parece conseguir aquello que necesitan. La ley parece que los está escudando y lo hace de tal forma que debemos empezar a pensar en todo lo que está por llegar. Un importante cambio de ciclo que realmente no debemos temer.

Así es como puedes echar a los okupas de tu casa sin cometer un delito

Vicente Magro ha publicado un libro llamado ‘Cómo afrontar jurídicamente la ocupación ilegal de un inmueble’, después de haber sido magistrado del Tribunal Supremo. Un juez de una larga trayectoria, cuyo libro no podemos dejar de leer, es uno de los básicos para poder afrontar esta situación nada agradable para cualquier propietario.

Según este experto: «uno de los más graves problemas que existen en la actualidad y que se ha perpetuado en el tiempo sin que se hayan adoptado medidas para luchar contra un fenómeno detrás del cual la sensación y sensibilidad de la sociedad es que existe una absoluta impunidad».

Siguiendo con la misma explicación: «la Ley de Vivienda ha perdido una tremenda oportunidad de resolver un problema que curiosamente solo tenemos en España dentro del entorno europeo». En otros países la ley actúa en 72 horas, permitiendo la desocupación de la vivienda de forma legal y acabar así con un problema que no es tan grave. Aquí en España debemos estar preparados para lo peor de la mano de una serie de detalles que son fundamentales.

No habrá que esperar 3 años para saber si el caso se puede resolver, podemos tratar esta situación como una estafa: «Cuando yo, al momento de contratar, tengo ya la intención de incumplir, es una estafa». Por lo que, si estamos ante una ocupación clásica, cuando un inquilino incumple el pago de un alquiler, es la opción más recomendable. Son detalles que debemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora no habíamos ni imaginado.

La explicación de este experto no deja lugar a dudas: «muchos juristas estamos reclamando una Ley Integral del fenómeno de la okupación que dé respuesta a todo esto, porque esto es lo que se hace en un Estado de derecho y lo que da seguridad jurídica a los ciudadanos y a los operadores jurídicos».

Siendo un problema que puede acabar siendo un elemento que eliminaremos fe forma constante con pequeños detalles que son fundamentales y que debemos tener en cuenta. La ley manda y en estos momentos, parece que está más pendiente de lo que dicen los demás, de lo que nos imaginaremos.

Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para afrontar determinados cambios que pueden llegar a ser algo repentinos y totalmente directos con algunas directrices de este experto, podemos intentar luchar contra estas actuaciones.