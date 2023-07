El juego de las contraseñas que ya se ha hecho viral: te va a enganchar

Hoy en día los móviles son una auténtica extensión de nosotros mismos, por lo que la seguridad de nuestras contraseñas se ha convertido en una preocupación constante. Con el aumento de las amenazas cibernéticas y los constantes intentos de violación de datos, la elección de contraseñas seguras se ha vuelto más importante que nunca. Sin embargo, a pesar de los repetidos consejos sobre la creación de contraseñas sólidas y únicas, muchos usuarios siguen utilizando combinaciones débiles y fáciles de adivinar. Pero, ¿qué pasaría si existiera una forma divertida de aprender a crear contraseñas seguras? Eso es exactamente lo que representa el juego de las contraseñas que ya se ha hecho viral y que debes conocer porque te va a enganchar.

De entre las muchas opciones que tenemos para concienciarnos con el hecho de tener con contraseñas seguras en nuestro móvil, parece que la más popular actualmente es «Password Game», dado que es divertida y porque además, es un juego creado por Neal Agarwal que es ya viral en rede sociales.

Esta es una una creación innovadora que ha capturado la atención de miles de personas en todo el mundo. Su popularidad radica en la combinación perfecta de diversión y concienciación.

Así es «Password Game»

El objetivo del juego es simple: crear el pin o contraseña más seguro de toos. De este modo, el juego te presenta una serie de desafíos en forma de preguntas y pruebas relacionadas con la seguridad de las contraseñas. A medida que avanzas, se te presentan diferentes situaciones y se te pide que elijas las mejores opciones para mantener tus cuentas protegidas. De hecho, con cada modificación que realizas, surge un nuevo obstáculo.

En cada fase del juego, se deben cumplir una serie de «reglas». La primera de ellas es que la contraseña debe tener al menos 5 caracteres. Luego, se solicita incluir números y una letra mayúscula. Además, se plantea el desafío de que «los dígitos de la contraseña deben sumar 25». Pero esto no es todo.

The password game is out now! Good luck 👹

— Neal Agarwal (@nealagarwal) June 27, 2023