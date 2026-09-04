Juan José Millás (Valencia, 31 de enero de 1946) es un escritor y periodista español que a los 80 años es una de las mejores prosas que podemos encontrar a día de hoy en España. Creador del género anticuento, cuenta con un gran número de obras, entre las que destacan ‘Papel mojado’ (1983), ‘Los objetos no llaman’ y ‘La mujer loca’ (2014). Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la última reflexión viral sobre la vejez y las mejores frases de Juan José Millás.

Juan José Millás pasó en Valencia los primeros años de su vida antes de comenzar a prosperar desde el barrio de la Prosperidad de Madrid, donde ha pasado la mayor parte de su vida. Tras abandonar la carrera de Filosofía, comenzó a trabajar en diferentes puestos en Iberia mientras colaboraba con otros medios de comunicación. Tras dejar la compañía aérea, se dedicó por completo a la escritura y el reconocimiento llegó pronto tras publicar en 1975 el ‘Cerbero son las sombras’, novela con la que ganó sus primeros premios.

Después llegaría ‘Visión del ahogado’ (1977) y ‘El jardín vacío’ (1981) antes de hacerse un nombre con ‘Papel mojado’, todo un éxito que fue publicado en 1983. Las obras más importantes de Juan José Millás son las siguientes:

Cerbero son las sombras (1975)

Visión del ahogado (1977)

El jardín vacío (1981)

Papel mojado (1983)

Letra muerta (1984)

El desorden de tu nombre (1987)

La soledad era esto (1990)

Volver a casa (1990)

Tonto, muerto, bastardo e invisible (1995)

El orden alfabético (1998)

No mires debajo de la cama (1999)

Dos mujeres en Praga (2002)

Laura y Julio (2006)

El mundo (2007)

Lo que sé de los hombrecillos (2010)

La mujer loca (2014)

Desde la sombra (2016)

Mi verdadera historia (2017)

Que nadie duerma (2018)

La vida a ratos (2019)

Solo humo (2023)

Ese imbécil va a escribir una novela (2025)

Gracias a estas obras ha obtenido un importante reconocimiento en forma de premios, ya que durante su vida y obra ha ganado el Premio Nadal, Premio Planeta, Premio Nacional de Narrativa, Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes o el Premio Manuel Vázquez Montalbán al periodismo cultural y político.

La reflexión viral de Juan José Millás

«Nos creemos que vivimos momentos de estabilidad, pero todo en la vida es puro cambio». Esta es la última reflexión viral sobre la vejez de un Juan José Millás que durante su trayectoria ha dejado por escrito y pronunciado un gran número de frases que pueden servir como enseñanza para la vida. Estas son sus mejores frases: