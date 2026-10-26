Jenofonte, filósofo e historiador griego: «Los hombres no obedecen a quien más temen, sino a quien consideran más sabio y preparado para guiarlos»

¿Por qué algunas personas consiguen que los demás las sigan sin necesidad de imponer su autoridad? Jenofonte, el historiador y militar griego que fue discípulo de Sócrates, dedicó parte de su obra a reflexionar sobre el poder, la obediencia y las cualidades que debe reunir un buen líder. Su pensamiento invita a comprender que dirigir a otras personas no consiste únicamente en dar órdenes, sino en demostrar que se tiene la capacidad y el criterio necesarios para guiarlas. Una enseñanza que, más de 2.300 años después, continúa teniendo sentido.

El secreto de un buen líder

«Los hombres no obedecen a quien más temen, sino a quien consideran más sabio y preparado para guiarlos». Esta reflexión de Jenofonte resume una idea fundamental sobre el liderazgo, ya que la autoridad puede imponerse mediante amenazas, pero el respeto necesita construirse a través de la confianza y la capacidad de tomar buenas decisiones.

En sus escritos, el historiador griego defendió que las personas están más dispuestas a seguir voluntariamente a quienes consideran competentes. Esta idea aparece especialmente en sus Recuerdos de Sócrates, donde recoge conversaciones sobre las cualidades necesarias para dirigir a otros. La enseñanza es clara, ya que no basta con ocupar una posición de poder, ya que también hay que demostrar que se está preparado para ejercerla.

Jenofonte, el discípulo de Sócrates

Jenofonte nació en Atenas alrededor del año 430 a. C. y destacó como historiador, militar y escritor. Su relación con Sócrates influyó profundamente en su pensamiento, especialmente en sus reflexiones sobre la virtud, la educación y el comportamiento humano.

Su propia experiencia también contribuyó a su visión del liderazgo. En el año 401 a. C. participó en una expedición militar en Persia y, tras la derrota de Ciro el Joven, intervino en la retirada de los mercenarios griegos. Aquella experiencia quedó reflejada en la Anábasis, una de sus obras más conocidas, en la que describe las dificultades de mantener unido a un ejército lejos de su hogar y rodeado de peligros.

Mandar no es lo mismo que inspirar respeto

Jenofonte desarrolló ideas similares en la Ciropedia, obra en la que presenta la figura de Ciro el Grande como ejemplo de gobernante y comandante. A través de este personaje, explora cómo se puede conseguir que otras personas colaboren voluntariamente y reconozcan la autoridad de quien las dirige.

La diferencia entre imponer y convencer resulta fundamental. Una persona puede conseguir obediencia inmediata mediante el miedo, pero eso no significa que los demás confíen en ella. En cambio, un líder que demuestra preparación, actúa con coherencia y sabe tomar decisiones puede conseguir que su equipo lo siga por convicción, incluso cuando las circunstancias se complican.

Una lección que sigue vigente

La reflexión de Jenofonte puede aplicarse hoy a numerosos ámbitos, desde el trabajo hasta la educación o las relaciones personales. Un jefe, un profesor o cualquier persona que asuma responsabilidades necesita algo más que autoridad para ganarse el respeto de quienes la rodean.