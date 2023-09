Jamás lo hubieras imaginado. Una española cuenta lo que cuesta el paracetamol en EEUU

España y Estados Unidos pueden parecer dos países muy similares, pero en algunas cosas, como todo lo que tiene que ver con la sanidad, son completamente diferentes. En esta ocasión, la conocida tiktoker ‘Enfermera Rubia’ ha contado cuánto vale el paracetamol en EEUU. Se trata de uno de los medicamentos más comunes en los hogares y es de venta libre.

Un bote de paracetamol de 500 comprimidos tiene un precio de 23,49 dólares. Sorprende su alto precio, pero hay que tener en cuenta que las cajas que podemos encontrar en las farmacias española contienen unos 40 comprimidos y valen 1,30 euros. Por lo tanto, el precio por comprimido es de 0,04698 dólares en EEUU y de 0,0325 euros en España.

En cuanto al Ibuprofeno, en Estados Unidos el paquete de 200 comprimidos tiene un precio de 18,99 dólares. El jarabe para la tos sí que es muy caro, ya que el frasco de 170 mililitros vale 39,99 euros.

Hay quienes se preguntan por qué no venden formatos más pequeños, ya que si una persona vive sola lo más probable es que los medicamentos se caduquen antes de acabarlos: «Lo que no entiendo es vender packs de 500… Deberían caducarse antes de que una familia los termine o me parece que esa familia abusaría».

‘Enfermera Rubia’ también ha advertido que la medicación en los tratamientos médicos no está financiada. En otro vídeo sobre los precios de servicios sanitarios en Estados Unidos ha revelado que «una cirugía te puede costar unos 30.000 euros, pedir una ambulancia te puede costar entre 500 y 1.200 euros, y atenderte por una caída, unos 3.000 euros. Nos quejamos mucho de la sanidad que tenemos, pero quizá haya que valorarla un poco más».

Así es una farmacia en EEUU

Por otro lado, cabe señalar que una farmacia en Estados Unidos es muy diferente a una en España. La popular tiktoker @aquisandrax, ha publicado un vídeo que se ha hecho viral mostrando todo lo que venden en una farmacia en EE.UU. Lo primero que llama la atención es que tienen decoración para Halloween.

«Como veis tienen muchísimas cosas en la farmacia, como muchísimas marcas de maquillaje increíbles. Prácticamente cualquier marca o cualquier cosa de maquillaje o belleza la puedes encontrar también en la farmacia», cuenta. Además, explica que también venden productos de alimentación y que estos establecimientos están abiertos las 24 horas desde la pandemia.