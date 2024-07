Islas Azores, Portugal: guía completa de qué ver y hacer en este paraíso natural 2024

¿Te imaginas viajar a una isla paradisíaca sin salir de Europa? Por increíble que parezca, en el Viejo Continente hay un archipiélago cuyos paisajes son prácticamente idénticos a los de Hawai. Naturaleza en estado puro y playas salvajes que se quedarán grabados en tu memoria para siempre. Hablamos de Las Azores, un grupo de nueve islas portuguesas ubicadas en mitad del océano Atlántico, a unos 1.400 kilómetros de distancia al oeste de Lisboa.

Cualquier época del año es buena para disfrutar de Las Azores ya que la temperatura en el archipiélago es muy agradable durante todo el año: 13 grados en invierno y 24 grados en verano. La vegetación es propia de zonas subtropicales húmedas, lo que les da a las islas un encanto muy especial, que no se puede encontrar en ningún otro sitio de Europa.

Todas las islas son increíbles, pero si tu viaje es de una semana y es tu primera vez en el archipiélago portugués, la de São Miguel es fantástica para una primera toma de contacto. Es la isla principal de Las Azores, y también la más turística. Tiene muchísimas cosas para ver, y la oferta gastronómica es muy amplia, así que en ella puedes disfrutar de las mejores vacaciones de tu vida.

Un auténtico paraíso en la Tierra, que te encantará si eres un gran amante de la naturaleza. Su capital, Ponta Delgada, es una ciudad muy peculiar. Sus calles adoquinadas con casas de los siglos XVII al XIX son preciosas. Lo mejor es alquilar un coche para descubrir todos los rincones São Miguel, a lo largo de costas escarpadas y pueblos pintorescos. En la costa sur hay calas de arena blanca en las que te sentirás como si estuvieras en una playa del Caribe.

Si prefieres disfrutar de unas vacaciones más tranquilas, puedes animarte a visitar Santa María, la tercera isla más pequeña. Llena de playas de arena blanca, bahías protegidas y un paisaje montañoso de lo más hermoso, alberga pueblos tan bonitos como Santo Espírito, São Pedro y Almagreira.

La isla de Terceira también merece mucho la pena. Aquí se encuentra Angra do Heroísmo, la capital histórica de Las Azores. Su origen data de la primera mitad del siglo XVI, y en la actualidad está declarada Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Las fortificaciones de San Sebastián y San João Baptista son una visita obligada en la isla. Todos los pueblos se encuentran en la costa sur, mientras que el interior está deshabitado.

Islas Volcánicas en medio del Atlántico

Las Azores, un archipiélago de nueve islas volcánicas en medio del Atlántico, ofrecen una experiencia de viaje única y diversa. Con paisajes impresionantes, actividades emocionantes y una rica cultura, este destino te cautivará.

Qué ver

Sete Cidades

Una caldera volcánica con dos lagos de diferentes colores, rodeada de exuberante vegetación. ¡Un espectáculo natural impresionante!

Lagoa do Fogo

Un lago de cráter en la isla de São Miguel, conocido por sus aguas cristalinas y paisajes volcánicos.

Furnas

Un valle volcánico con aguas termales, géiseres y fumarolas. Disfruta de un baño relajante en las piscinas naturales o prueba el famoso «cozido das Furnas», un guiso cocinado bajo tierra con el calor volcánico.

Monte Pico

El punto más alto de Portugal, un volcán imponente que ofrece vistas panorámicas de las islas.

Cascadas y paisajes volcánicos

Las Azores están llenas de cascadas impresionantes, como la cascada Salto do Cabrito en São Miguel y la cascada Poço do Bacalhau en Flores. Explora los paisajes volcánicos únicos, como las cuevas volcánicas de Algar do Carvão y Gruta das Torres.

Qué hacer

Avistamiento de ballenas y delfines

Las Azores son uno de los mejores lugares del mundo para observar ballenas y delfines en su hábitat natural. Embárcate en un tour en barco y maravíllate con estos majestuosos animales.

Buceo y snorkel

Explora los ricos ecosistemas marinos de las Azores, con sus aguas cristalinas y abundante vida marina.

Senderismo

Las Azores ofrecen una amplia red de senderos que te llevarán a través de paisajes volcánicos, bosques, lagos y cascadas.

Baños termales

Relájate en las aguas termales naturales de las Azores, conocidas por sus propiedades terapéuticas.

Surf y otros deportes acuáticos

Las Azores son un paraíso para los amantes del surf, el kitesurf, el windsurf y el paddleboarding.

Degustación de vinos y gastronomía local

Prueba los vinos únicos de las Azores, elaborados con uvas cultivadas en suelos volcánicos. Disfruta de la deliciosa gastronomía local, con platos como el «cozido das Furnas», el «bife de atum» (filete de atún) y los quesos artesanales.

Consejos adicionales

Planifica tu viaje con anticipación

Las Azores son un destino popular, por lo que es recomendable reservar vuelos y alojamiento con antelación, especialmente durante la temporada alta.

Alquila un coche

La mejor forma de explorar las islas es en coche, ya que te dará la libertad de descubrir lugares remotos y paisajes impresionantes.

Empaca ropa adecuada

El clima en las Azores puede ser variable, así que asegúrate de llevar ropa para diferentes condiciones climáticas, incluyendo ropa de abrigo e impermeable.

Respeta la naturaleza

Las Azores son un paraíso natural, por lo que es importante respetar el medio ambiente y seguir las normas de conservación.

¡Disfruta de tu viaje a las Azores y déjate sorprender por su belleza natural y su rica cultura!