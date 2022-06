Una isla española, elegida entre las más bonitas del mundo

Llega el verano y, si todavía no has elegido tu destino de vacaciones para disfrutar de unos días libres con la familia o los amigos, la revista ‘Travel and Leisure’ ha elegido una isla española como una de las más bonitas del mundo.

Según los votos de los suscriptores, las cinco islas más bonitas del mundo son: Milo (Grecia), Sicilia (Italia), Madeira (Portugal), San Vicente y las Granadinas (Caribe) y Mallorca (España). La editora Jessica Hendricks se refiere a Mallorca como un «destino único» y destaca tres cualidades de la isla: la calidad de vida, la comodidad y los vuelos diarios desde Nueva York.

“La ciudad capital de Palma es una ciudad encantadora y sorprendentemente robusta, que ofrece una variedad de cafés y experiencias culturales. Debido a la forma en que están construidas las carreteras, a menudo tienes que conducir a través de Palma para ir de un pueblo a otro, por lo que establecer tu base aquí es una buena idea si planeas explorar toda la isla (más grande de lo que crees)”.

Mallorca es un paraíso para los amantes de la naturaleza. Se pueden hacer multitud de actividades en la isla, como senderismo, rutas en bici o en barco, o simplemente tumbarse al sol en alguna de sus espectaculares playas.

Son muchos los rincones de Mallorca que merece la pena visitar, pero uno de los más destacados es la localidad de Pollença, a la que hace alusión la editora: «No te pierdas la cercana Platja de Formentor, ya que el trayecto en coche es espectacular. Rodeada de árboles, la playa es serena, con aguas tranquilas y poco profundas que son ideales para los niños».

También destaca Deià, un pueblo de montaña lleno de historia y bien conocido por sus impresionantes vistas al mar desde los acantilados: «Es rural y escarpada, con algunos de los paisajes más vírgenes y vistas espectaculares (el camino hacia Cala Torta es de otro mundo). Pase el día en Cala Mesquida, disfrutando de sus aguas de ensueño”.

¿Qué ver en Mallorca?

Alcúdia es uno de los pueblos más bonitos de Mallorca. Más allá de sus playas de ensueño, la localidad tiene una historia muy interesante. Lo mejor es olvidarse del plano y perderse entre las murallas, con multitud de casas señoriales y edificios históricos.

Caló des Moro es una de las playas más famosas de la isla, y también una de las más bonitas. De aguas cristalinas y arena blanca, para llegar hasta ella hay que bajar unas escaleras naturales con mucha pendiente, pero merece la pena.