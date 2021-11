Poco después del lanzamiento de los nuevos modelos de los smartphones de Apple, se supo que los iPhone 13 son extremadamente frágiles y necesitan una funda para no romperse la primera caída. Sin embargo, este puede no ser el caso con los modelos más antiguos. Os contamos ahora una curiosa historia la del iphone que se cayó de un avión y no sufrió daños ¿Cómo fue posible?.

El iphone que se cayó de un avión y no sufrió daños ¿cómo fue posible?

Ha sido gracias a un video del canal VASAviation donde se ha explicado como un iPhone sobrevivió a la caída de un avión sin sufrir daños. Evidentemente existe un «pero» que de hecho, no estamos hablando de un avión en vuelo, sino de uno en fase de despegue.

El video de VASAviation, de hecho, relata una conversación entre un piloto de aerolínea y la torre de control del aeropuerto del que acababa de partir, en la que el capitán asegura haber perdido su iPhone en las primeras etapas del despegue del avión, mientras esto estaba todavía en el suelo en la pista de salida, o como mucho mientras se acababa de despegar del suelo.

El piloto pudo rastrear la posición del dispositivo usando la aplicación «Find iPhone» y, al notar que su última posición era en la pista del aeropuerto del que acababa de salir, se comunicó con la torre de control pidiendo recuperar el teléfono. que a pesar de una caída de varios metros no reportó ningún daño.

Aunque la caída no se produjo desde alturas muy elevadas, la resistencia del teléfono sigue siendo envidiable: si se hubiera caído del avión durante la salida, su velocidad habría estado entre 80 y 90 km / h , de ahí que el impacto con la pista habría sido particularmente violento. Sin embargo, el teléfono se escapó sin ningún rasguño, e incluso la pantalla permaneció intacta.

El iPhone que se salvó en Brasil

No es la única vez que un iPhone ha sido noticia tras caerse de un avión y no hacerse ni un rasguño. Años atrás, un modelo de iPhone 6, lanzado en 2014, también sobrevivió a una caída de un avión turístico que estaba realmente a gran altura, sin reportar ningún daño. Ocurrió en Brasil mientras el documentalista Ernesto Galiotto se encontraba dentro de un avión haciendo fotos a una altura de 600 metros. En un momento, el teléfono se le resbaló de las manos y cayó al vacío. De nuevo gracias a la app «Find iPhone» Galiotto pudo encontrar el dispositivo y comprobar que estaba intacto a pesar de algunos rasguños. En su caso, el iPhone se salvó gracias a la funda de silicona que llevaba y a una lámina protectora en la pantalla.