¿Hueles mal? Es porque estás comiendo estos alimentos y lo puedes solucionar fácilmente

Una de las cosas a evitar como parte de la higiene personal y en general de la relación social con otras personas es el olor corporal. Éste hecho puede pasar desapercibido para aquellos que lo desprenden y en verano suele venir generado por el sudor debido a las altas temperaturas. Los expertos ya han hablado sobre este tema y recomiendan comer algunos alimentos así como también desaconsejan la ingesta de otros. Todo ello puede ayudarnos a mejorar o mantener nuestro olor corporal.

El informe sobre las investigaciones alrededor de los olores y aromas que desprende el ser humano viene de la mano del profesor Johann Lundström del Karolinska Institutet de Estocolmo, en Suecia. Esta voz ilustrada señala que nuestro olor corporal puede depender de varios factores y que la comida puede ser uno de los más importantes a tener en cuenta, así como también con posibilidad de modificación inmediata.

El propio Johan Lundström reconoce los posibles problemas que podrían llevarnos a tener un mal olor corporal. «Nuestros olores corporales se originan a partir de una combinación de compuestos excretados por diferentes glándulas. Estas glándulas dependen en parte de nuestros genes, la población bacteriana de nuestro cuerpo que se debe asuntos como la limpieza o la genética, y el medio ambiente. Finalmente, lo que comemos también puede tener un papel muy importante que desempeñar», señala Lundström en las líneas de investigación.

Otra de las interpretaciones que señala el profesor es que las personas que no son vegetarianas tienden a contar con un olor personal peor que las que no ingieren carne en sus comidas. «Los individuos que come mucha carne tienden a doler, generalmente peor que aquellos con una dieta principalmente vegetal», añade Lundström, quien también explica que « alguien a quien le encanta comer ajo probablemente tendrá un olor más fuerte en el sudor». «Existen una serie de alimentos que tienden a contener sustancias químicas que se fusionan con el torrente sanguíneo. Partir de ahí, se secretan en el interior», completa el experto en esta investigación.

Por último, el profesor Lundstrom añade un dato en el que se señalan dos alimentos concretos que pueden colaborar negativamente a tener un peor olor corporal. «La mayoría de las cosas que entran en el torrente sanguíneo, se excreta de una forma u otra a través de nuestro olor corporal. Por ejemplo, el ajo y la carne son ricos en azufre, algo que una vez consumido sale a través de varios canales, incluido el sudor».

La dieta vegetariana ayuda al olor corporal

Un estudio paralelo realizado por la Universidad de Macquarie en Australia, analiza el sudor de 43 hombres, que habían ingerido diferentes alimentos y que pasaron 48 horas sin ducharse. Después del mencionado análisis se pudo saber que aquellos participantes que consumieron, frutas y verduras tenían un sudor mucho más agradable y menos intenso que el de los que habían comido, huevos, grasa, tofu o carne.