Haz que parezcan nuevas: cómo hacer para que tus sillas blancas de plástico luzcan como el primer día

La Navidad ya está aquí y con ella vienen las esperadas reuniones familiares. Es el momento de compartir risas, historias y crear recuerdos duraderos alrededor de una mesa llena de deliciosos manjares. Sin embargo, a menudo nos enfrentamos al desafío de contar con suficientes asientos para todos. Es aquí donde las sillas de plástico emergen como una solución práctica y versátil, ideales para la terraza y perfectas para salvar el día cuando la capacidad de asientos se agota. Sin embargo, ¿qué hacemos si están sucias o mucho peor, amarillas?. No te preocupes, porque tenemos el remedio para que tus sillas blancas de plástico luzcan como el primer día.

El remedio para limpiar las sillas blancas de plástico

Las sillas de plástico han ganado popularidad no solo por su asequibilidad, sino también por su durabilidad y resistencia a las inclemencias del tiempo. Al elegir sillas de plástico para la terraza, estamos optando por una opción que no solo es funcional sino también estéticamente agradable. Su diseño liviano y apilable las convierte en una opción conveniente para almacenar cuando no se están utilizando, ocupando un espacio mínimo.

La versatilidad de las sillas de plástico brilla especialmente durante las festividades, como la Navidad, cuando las reuniones familiares suelen ser numerosas. Todos hemos experimentado la situación en la que nos encontramos con más invitados de los esperados y nos vemos obligados a improvisar asientos. Aquí es donde las sillas de plástico se vuelven nuestros aliados, permitiéndonos ampliar fácilmente la capacidad de nuestra área de entretenimiento al aire libre.

A pesar de sus numerosas ventajas, las sillas de plástico a menudo sufren los estragos del clima y del tiempo. La exposición constante al sol y la lluvia puede dejarlas sucias y, en algunos casos, con un tono amarillento poco atractivo. Sin embargo, no hay necesidad de preocuparse, ya que existe un remedio sencillo y efectivo para devolverles su apariencia original.

Para limpiar las sillas de plástico y dejarlas impecables, solo necesitas algunos elementos comunes que seguramente ya tienes en casa: detergente líquido, bicarbonato de sodio y acetona. Aquí está la receta infalible:

Ingredientes

100 ml de detergente líquido

líquido 100 ml de acetona

1 cucharada de bicarbonato de sodio

Pasos a seguir

Mezcla los Ingredientes: En un recipiente, combina el detergente líquido, la acetona y el bicarbonato de sodio. Mezcla bien hasta obtener una solución homogénea.

Aplica la mezcla: Utiliza un paño suave o una esponja para aplicar la mezcla sobre la superficie de las sillas de plástico. Asegúrate de cubrir todas las áreas, prestando especial atención a las manchas más difíciles.

Deja actuar: Permite que la mezcla actúe durante unos 10-15 minutos. Este tiempo permitirá que los ingredientes penetren y eliminen la suciedad acumulada.

Frota y limpia: Con un cepillo suave o una esponja, frota suavemente las sillas, prestando atención a las áreas más afectadas. Verás cómo la suciedad y las manchas desaparecen gradualmente.

Enjuaga con agua: Después de frotar, enjuaga las sillas con agua limpia para eliminar cualquier residuo de la mezcla de limpieza.

Secado: Deja que las sillas se sequen al aire libre. Este paso final garantizará que las sillas estén listas para ser utilizadas y luzcan como nuevas en tu próxima reunión familiar.

Otros remedios eficaces para limpiar las sillas de plástico blancas

Además del efectivo remedio anterior, existen otros métodos igualmente eficaces para devolver a tus sillas de plástico ese tono blanco impecable. Una opción común es utilizar una mezcla de vinagre blanco y bicarbonato de sodio. Simplemente combina partes iguales de ambos ingredientes para crear una pasta, aplícala sobre las sillas, frota suavemente y enjuaga. También puedes probar con una solución de agua y blanqueador sin cloro, utilizando una proporción de una parte de blanqueador por cuatro partes de agua. Estos remedios adicionales te brindarán alternativas efectivas para mantener tus sillas de plástico blancas y relucientes, adaptándose a tus preferencias y necesidades de limpieza.