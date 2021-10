«El Juego del Calamar» va camino de convertirse en la serie más vista en la historia de Netflix, y parece que algunos espectadores se están volviendo locos con la ficción. Hay quienes están ingresando dinero en el número de cuenta bancaria que se muestra en un capítulo de «El Juego del Calamar».

Hwand Dong Huyk, el creador de la serie, explica lo sucedido. El número de cuenta pertenece a uno de los productores de la serie. Llegaron a un acuerdo con el equipo de dirección, y decidieron utilizarlo. Ahora asegura haber oído que el productor ha recibido varios depósitos e unos 456 KRW, que equivalen a 0,30 euros. Así lo recogen en «Alikpop».

«El Juego del Calamar» muestra el número de teléfono de un usuario real

Hace unos días hablamos de cómo un hombre se ha visto obligado a acudir a la policía tras recibir más de 4.000 llamadas al día porque su número aparece en uno de los episodios.

Pero, ¿cómo ha podido ocurrir algo así? El número aparecía en la carta que los participantes recibían para invitarles a participar en los macabros juegos.

El hombre, que prefiere mantenerse en el anonimato, ha hablado con la emisora de radio «MBC» para contar que está viviendo un auténtico infierno.

Hwang Dong Hyuk asegura que están haciendo todo lo posible para solucionarlo. Utilizaron el número porque les dijeron que era seguro, pero lo que los productores no se esperaban era que el número funcionara si se añadía el código 010. Sin embargo, asume su responsabilidad y asegura que el equipo de producción está trabajando para encontrar la mejor forma de compensar al usuario afectado.

¿Habrá segunda temporada?

Por ahora Netflix no ha confirmado la segunda temporada de «El Juego del Calamar», pero todo apunta a que lo hará en las próximas semanas. Eso sí, los nuevos episodios tardarán en llegar, como mínimo hasta finales de 2022.

Hwang Dong Hyuk, en una entrevista para «Variety» dijo lo siguiente: «No tengo planes bien desarrollados. Me canso solo de pensarlo. Pero, si la hiciera, no la haría solo. Me plantearía usar una sala de guionistas y me gustaría contar con directores experimentados».