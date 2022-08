Los famosos españoles que nunca imaginaste que se llamaban así

Son muchos los famosos españoles que no usan su nombre cuando dan el salto a la fama, esto les da una cierta intimidad y a la vez, más libertad para crear un personaje frente a las cámaras. Se les acaba conociendo por este nombre, ya que el cambio suele hacerse al principio de sus carreras artísticas. Hay algunos que son ampliamente conocidos, como Risto Mejide, pero hay otros que seguro que no te esperabas. Estos son algunos famosos españoles que nunca imaginaste que se llamaban así.

Los nombres reales de estos famosos españoles

Dulceida

Más que conocida en las redes sociales, esta influencer no tiene reparo en mostrar su nombre real, Aida Domènech. Pocos la conocen con ese nombre y es que su marca personal, Dulceida, la ha acompañado durante sus años de fama.

Rigoberta Bandini

Esta artista está arrasando con sus canciones y es cada vez más conocida. Muchos la conocen por Rigoberta Bandini, pero su nombre es Paula Ribó. Escogió este nombre artístico porque le gustaba el nombre de Rigoberta y quiso juntarlo con Arturo Bandini, un personaje de ficción creado por John Fante.

Lola Índigo

Lola Índigo es el nombre que escogió Míriam Doblas Muñoz para dar el salto a la fama después de su paso por ‘Operación Triunfo 2017’. Su música, su estilo y su baile han llegado a muchos y pocos la llaman ya por su nombre de nacimiento entre sus fans.

Bertín Osborne

El éxito de este cantante es indiscutible durante su trayectoria y muchos podrían llegar a pensar que ese es su nombre. No obstante, el auténtico nombre de este artista es Norberto Juan Ortiz Osborne, un nombre curioso que pocos conocen.

Malú

La cantante Malú también quiso darle un giro a su nombre artístico al inicio de su carrera, optó por coger dos letras de cada nombre original para crear el artístico. Su nombre de nacimiento es María Lucía Sánchez Benítez.

Alaska

Alaska es una artista más que conocida en el panorama español, sus actuaciones, declaraciones y apariciones dan mucho que hablar. Ha mantenido su fama como Alaska durante su extensa carrera, pero su nombre real es María del Olvido Gara Jova.

Muchos sí que la conocen como Olvido, pero este es un nombre secundario, pues en la mente de sus fans ella se llama Alaska.

Sergio Dalma

Otro cantante que escogió un nombre artístico para entrar al mundo de la fama es Sergio Dalma. Cuenta con una extensa carrera musical y millones de copias vendidas con su música, pero pocos conocen su nombre de nacimiento, que es Josep Sergi Capdevila Querol. Su nombre artístico parece más sencillo de recordar, internacional y corto.

Madame de Rosa

Los looks de Madame de Rosa no dejan indiferente a nadie, su Instagram es puro estilo, color y moda. No obstante, este es un nombre artístico que ella escogió para construir su marca personal. Su nombre real es Ángela Rozas Sáiz y para crear su conocido nombre uso las dos iniciales de sus apellidos para crear «Rosa», el «de» se relaciona con el apellido de su marido y el «madame» es por sus abuelos, que emigraron a Francia durante la posguerra.

Sin duda, un nombre con historia y contexto que seguro que la influencer pensó mucho para acertar.