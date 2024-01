Los expertos lo aclaran: revelan si tienes que aclarar las legumbres de bote

Los expertos han decidido aclarar si tienes que aclarar las legumbres de bote o no, siguiendo con las directrices que nos acercarán a la mejor salud posible. En la despensa de casi todas las casas hay un producto básico que nos soluciona gran parte de los problemas que tenemos a la hora de cocinar. El tiempo es un buen aliado de nuestro día a día. Sin tiempo para cocinar, las legumbres pueden ser una opción saludable que acabará siendo lo que marque la diferencia. Antes de empezar a preparar estas legumbres debes saber si es mejor aclararlas o no.

Revelan si tienes que aclarar las legumbres de bote

Las legumbres de bote son una de las opciones saludables de cualquier despensa. Vas a poder conseguir una cena o comida rápida y deliciosa en mucho menos tiempo. Lo único que debes tener en cuenta es que se trata de unas legumbres que para su conservación se han usado una serie de elementos.

En general, llevan sal y algunos conservantes naturales, por lo que no la manera saludable con la que conseguiremos cuidarnos invirtiendo menos tiempo. De tal manera que acabaremos obteniendo un producto de lo más saludable que simplemente necesitará algunos pequeños toques sabor y de color para brillar.

Antes de ponernos a cocinar, hay un debate que se mantiene abierto y que seguro que has experimentado. Imagina que estás haciendo un guiso, has pochado las verduras y te dispones a añadir el bote de legumbres para hacer, unas deliciosas lentejas. La mayoría de las personas lo que hacen es disfrutar de un guiso hecho directamente, no se lavan las lentejas.

En cambio, si hacemos una ensalada, siempre optamos por aclarar el bote de las legumbres. Algo que hacemos de forma casi automática y que puede traernos consecuencias totalmente inesperadas. Por lo que al final nos preguntamos qué es mejor si lavar o no estas legumbres que llegan para hacernos la vida más fácil.

Realmente no necesitamos mucho tiempo, en unos segundos podemos tener nuestra cena casi lista. Simplemente lavando o no unas legumbres que acabarán siendo lo que realmente marque una diferencia. Los expertos han decidido arrojar un poco de luz a este dilema que a veces hacemos y otras no, casi por inercia en función de lo que cocinamos.

Los expertos aclaran este tema

La manera de cocinar este tipo de legumbres es siempre la mejor para nuestro cuerpo, en realidad lo que se necesita es optar por un tipo de alimento de lo más especial. Pero cuidado, como todo lo que llega en bote o enlatado debemos tener en cuenta que realmente lo que hay por medio es una manipulación que puede afectarles.

Es importante ver bien el bote, comprobar si ha recibido algún golpe o hay algo que no está bien. En general las marcas se dedican a realizar controles de calidad muy exhaustivos ya que están creando un producto alimenticio, pero cuidado, sus productos se mueven por el país, por lo que pueden tener algunos problemas importantes.

A la hora de comprar determinados productos, en especial legumbres o enlatados, no es recomendable optar por un elemento que tenga cualquier golpe que afecte directamente al producto. Una pequeña fuga o cualquier contratiempo que haya afectado a la conservación de las legumbres, verduras o pescado le afectaría de lleno, pudiendo provocarnos determinadas enfermedades.

En segundo lugar, es importante lavar las legumbres, no solo para ver si hay cualquier desperfecto, sino también para detectar una posible pieza en mal estado. En ese caso, tira todo el bote directamente, podría ser peligroso consumirlas, quizás ha sucedido algo durante el proceso de envasado que ha pasado por alto todos los controles.

Eliminarás con el agua y la supervisión visual del producto cualquier exceso de sal o de sospecha de que algo podría estar afectándote. Las legumbres son muy saludables, eso sí, necesitan estar perfectamente cocinadas o conservadas. De una forma o de otra, a la hora de traerlas a la mesa estarás ante las mejores condiciones posibles.

De esta manera y con un ingrediente bien cuidado y tratado ahorrarás mucho tiempo. La diferencia nutricional entre las legumbres en bote o secas es mínima, ahorrarás esfuerzos y luz, ya que no tendrás que cocinarlas. También puedes ahorrar dinero, ya que es una forma más económica de traer a la mesa legumbres o verduras. Muchas veces tienes ya el plato de espinacas con garbanzos ya listo. Con un sofrito de cebolla puedes darle el toque especial para triunfar.

Es una forma de ahorrar y no tirar comida. En general en estos botes hay la comida justa, puedes alargarla con unas patatas cocinadas y dar de comer a 4 personas perfectamente o incluso más si le pones verduras y un poco de chorizo en un guiso de esos de toda la vida, de lo más saludable.