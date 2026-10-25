Los expertos coinciden sobre la crema Nivea de toda la vida: «Es mano de santo para dejar los zapatos viejos como nuevos»

Muchas veces, damos por hecho que ciertos objetos solo sirven para aquello para lo que fueron creados. ¿Cuántas veces nos ha pasado que algo deja de servirnos o pensamos que ya no funciona y acaba en el cubo de la basura, relegado al fondo de un cajón o acumulando polvo en el trastero hasta que termina estropeándose? Sin embargo, que un producto tenga una finalidad concreta no significa que no podamos encontrarle otros usos.

Esto ocurre, por ejemplo, con la crema Nivea de toda la vida, la de la icónica lata azul que nuestros abuelos tenían en una balda del baño, y que, décadas después, sigue vendiéndose como un clásico que no pasa de moda. Su textura espesa y sus propiedades emolientes la han convertido en un recurso habitual para el cuidado de la piel, aunque también se utiliza en algunos trucos caseros para mejorar el aspecto de otros materiales.

El truco con la crema Nivea para mejorar el aspecto de los zapatos

El cuero es uno de los materiales que puede acusar el paso del tiempo. El uso continuado, la exposición al sol y la falta de cuidados pueden hacer que pierda su brillo, se reseque y presente un aspecto desgastado. Antes de dar por perdidos unos zapatos antiguos, existe un remedio casero que puede ayudar a mejorar su apariencia: aplicar una pequeña cantidad de crema Nivea de lata azul.

Su textura grasa puede contribuir a suavizar la superficie y aportar un aspecto más uniforme al cuero, especialmente cuando está algo reseco. No obstante, conviene tener en cuenta que no se trata de un producto específico para el cuidado del calzado y que los resultados dependerán del tipo de piel y de su acabado.

Cómo aplicar la crema para recuperar el aspecto del calzado

Para probar este truco, basta con poner una pequeña cantidad de crema sobre un paño de algodón limpio y extenderla en una capa fina sobre la superficie del zapato. Después, se puede repartir mediante movimientos circulares, dejar actuar unos minutos y retirar el exceso con otro paño seco.

La clave está en no utilizar demasiada cantidad, ya que el producto podría dejar residuos grasos o alterar el acabado. Por eso, antes de aplicarlo por todo el calzado, es recomendable hacer una prueba en una zona poco visible y comprobar cómo responde el material.

Este método también se utiliza en algunos bolsos, cinturones y otros artículos de cuero. Sin embargo, no hace milagros: puede mejorar temporalmente el aspecto de una superficie reseca, pero no repara grietas profundas, roturas ni zonas en las que el acabado se haya desprendido.

No todos los zapatos admiten este remedio casero

Aunque la crema Nivea puede resultar útil en determinados casos, no conviene aplicarla indiscriminadamente. Los zapatos de ante y nobuk, por ejemplo, tienen una superficie diferente que podría quedar manchada o perder su textura si se utiliza una crema grasa. En los materiales sintéticos, los resultados también pueden variar.

En el caso del cuero delicado o de los zapatos de valor, lo más recomendable es recurrir a productos específicos para su limpieza e hidratación. También es importante retirar el polvo con frecuencia y guardar el calzado en un lugar seco, lejos de fuentes de calor.