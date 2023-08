Los expertos avisan: si quieres ser feliz tienes que utilizar estos 5 aromas

La ciencia lo ha investigado y ha llegado a una clara conclusión: algunos olores pueden tener un impacto real sobre nuestro estado de ánimo y nuestra salud. Por eso, te animamos a que los incorpores a tu rutina diaria y los uses como una forma de cuidarte y mimarte. En concreto, queremos recomendarte los 5 olores que tienes que utilizar para ser feliz, según los expertos.

5 olores que has de utilizar para ser feliz según los expertos

Los aceites esenciales son sustancias muy concentradas que deben usarse con precaución y siguiendo las indicaciones de los expertos. Sin embargo, está claro que son muy beneficiosos para nuestro estado de ánimo hasta el punto de lograr animarnos y hacer que nos sintamos mucho más a gusto y felices.

Tal y como indica El Español, existen una serie de aromas o esencias que han sido estudiadas y que merece la pena conocer porque gracias a ellas podrías sentirte más feliz. Te revelamos cuáles son y cómo las puedes utilizar.

El café

El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo, tanto por su sabor como por su efecto estimulante. Sin embargo, no sólo la cafeína tiene un impacto sobre nuestro estado de ánimo, sino también su aroma. Un estudio publicado en el Journal of Environmental Psychology3 demostró que el olor a café puede mejorar el rendimiento cognitivo y las expectativas de éxito en una tarea analítica. Esto se debe a que el olor a café activa el sistema dopaminérgico, que se relaciona con la motivación y el aprendizaje.

Para disfrutar del aroma del café, no hace falta que lo bebas (aunque tampoco está de más). Puedes usar granos de café tostados para crear ambientadores caseros, colocándolos en un recipiente con una vela o un poco de aceite esencial. También puedes molerlos y usarlos como exfoliante corporal o facial, lo que además te ayudará a eliminar las células muertas y mejorar la circulación.

El romero

El romero es una hierba aromática que se usa tanto en la cocina como en la medicina natural. Su olor tiene propiedades estimulantes, antioxidantes y antiinflamatorias, según un estudio publicado en Sage Journals. El romero puede mejorar la memoria, la atención y la concentración. También puede aliviar el dolor muscular, el cansancio y el estrés.

Para beneficiarte del romero, puedes usar aceite esencial en un difusor o aplicarlo sobre las sienes o las muñecas. También puedes hacer infusiones de romero o añadirlo a tus platos para darles sabor y aroma. Otra opción es hacer un enjuague bucal con romero para combatir el mal aliento y las infecciones bucales.

Los cítricos

Los cítricos son frutas que se caracterizan por su alto contenido en vitamina C y su aroma fresco y energizante. Según una investigación publicada en el Journal of Alternative and Complementary Medicine, el olor del yuzu, un cítrico originario de Asia, puede aliviar el estrés negativo y reducir la actividad del sistema nervioso simpático, que se encarga de la respuesta de lucha o huida. Otros cítricos, como la naranja, el limón o el pomelo, también pueden tener efectos similares, ya que estimulan la producción de serotonina, el neurotransmisor de la felicidad.

Para beneficiarte de los cítricos, puedes usar aceites esenciales en un difusor o inhalador, o simplemente cortar una rodaja y frotarla sobre tus muñecas o sienes. También puedes consumirlos en forma de zumo o infusiones para reforzar tu sistema inmunológico.

La lavanda

La lavanda es una planta aromática que se usa desde la antigüedad para fines medicinales y cosméticos. Su olor tiene propiedades calmantes, sedantes y analgésicas, según un estudio publicado en Frontiers in Behavioral Neuroscience. La lavanda puede ayudar a aliviar el estrés, la ansiedad, el insomnio y el dolor. Además, tiene efectos neuroprotectores, es decir, que previene el deterioro cognitivo y las enfermedades neurodegenerativas.

Para aprovechar los beneficios de la lavanda, puedes usarla en forma de aceite esencial, aplicándolo sobre la piel diluido con un aceite vegetal o añadiéndolo al agua del baño. También puedes usar velas, saquitos o cojines aromáticos con flores secas de lavanda para perfumar tu hogar o tu ropa de cama.

El nerolí

Un estudio publicado en la revista científica Evid Based Complement Alternat Med ha revelado los efectos positivos del aceite de nerolí. Los resultados de la investigación indican que la inhalación de este aceite puede aliviar los síntomas de la menopausia, aumentar el deseo sexual y disminuir la presión arterial en mujeres que han pasado por la menopausia. Además, se sugiere que el aceite de nerolí podría ser una opción efectiva para reducir el estrés y mejorar el funcionamiento del sistema endocrino.

Para sacarle partido, puedes usar aceite esencial en un difusor o masajearlo sobre la piel con un aceite portador. También puedes optar por velas aromáticas con este aroma.