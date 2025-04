Un experto explica la verdadera diferencia entre unos vaqueros de 20 euros y unos de 500

Comprar unos vaqueros puede parecer algo sencillo, pero detrás de cada prenda hay decisiones de diseño, materiales, ética laboral y sostenibilidad que influyen directamente en su precio. Teniendo esto en cuenta, ¿qué diferencia entre unos vaqueros de 20 euros y unos de 500? A simple vista, ambos pueden tener un corte parecido, el mismo tono de azul, y hasta un nombre de marca impreso. Sin embargo, la diferencia de precio no es una simple cuestión de marketing.

Muchos de los vaqueros «de lujo» que encontramos en las tiendas requieren técnicas de confección que implican más trabajo manual. Por ejemplo, detalles como las puntadas dobles, los acabados hechos a mano, o adornos únicos como botones personalizados o parches de cuero auténtico elevan considerablemente el precio. Caren Lettiere, presidenta de Democracy Clothing, señala que, aunque pueden parecer sutiles, pero aumentan la durabilidad y hacen que la prenda se vea más elegante.

La verdad detrás del precio de los vaqueros

La escala en la que una marca produce sus prendas también es un factor decisivo. Las grandes marcas pueden pedir miles de unidades a una fábrica, lo que les permite negociar mejores precios por unidad. Esta ventaja en costes no está disponible para marcas más pequeñas, que fabrican en cantidades limitadas. Por lo tanto, unos vaqueros de una marca boutique puede costar más, no necesariamente porque esté mejor hecho, sino porque el coste por unidad es mayor.

Según Jacqueline Diane, diseñadora independiente de denim, hay ocasiones en que las marcas de lujo producen en las mismas fábricas que marcas comerciales, pero los vaqueros terminan costando mucho más debido al nombre. Sin embargo, muchas veces las marcas pequeñas ofrecen diseños únicos y más atención en los acabados, por lo que el precio también refleja exclusividad.

Materiales

Aunque casi todos los jeans están hechos de algodón, no todo el algodón es igual. El vaquero puede variar enormemente en calidad dependiendo del origen y el proceso de fabricación del tejido. El algodón orgánico, cultivado sin pesticidas y con técnicas de bajo impacto ambiental, suele ser más caro que el algodón convencional.

Shelley Rogers, especialista en moda sostenible, explica que tejidos provenientes de Japón o Italia son reconocidos mundialmente por su excelencia. El denim japonés, por ejemplo, se fabrica con técnicas tradicionales que producen una textura más rica y un tono de índigo más profundo, tal y como recoge Huffpost.

Además, los vaqueros 100% algodón suelen ser más resistentes. Sin embargo, muchas marcas agregan fibras sintéticas como elastano o poliéster para dar elasticidad o lograr un efecto estético más rígido. Estas mezclas pueden abaratar el coste, pero también influyen en la comodidad y la durabilidad de la prenda.

Ética

Comprar unos vaqueros baratos también tiene un coste oculto. Diane advierte que precios extremadamente bajos suelen estar ligados a salarios injustos, malas condiciones laborales o prácticas ambientales irresponsables.

Fabricar de forma ética implica pagar sueldos justos, trabajar en condiciones seguras y utilizar métodos sostenibles, lo que inevitablemente encarece el producto final. Marcas certificadas como B Corporation o evaluadas por plataformas como Good On You demuestran un compromiso real con estos valores.

Eso sí, no te dejes engañar por el precio. No todos los jeans caros son éticos. Algunos simplemente inflan sus precios por marketing, no porque inviertan en procesos sostenibles. La transparencia en la cadena de producción es clave, y muchas marcas responsables ofrecen detalles sobre sus fábricas y materiales en sus sitios web.

Cómo saber si son de buena calidad

Si estás pensando en invertir en unos buenos vaqueros y no quieres dejarte llevar únicamente por una marca reconocida o un precio elevado, hay varias señales que te pueden ayudar a identificar si realmente estás frente a una prenda de calidad.

Uno de los primeros aspectos a revisar es el peso del denim. Una tela más gruesa y pesada generalmente indica mayor resistencia y durabilidad. El vaquero de calidad suele sentirse firme al tacto y no se deforma fácilmente, incluso después de varios usos o lavados.

Las costuras también son una pista fundamental. Observa especialmente las zonas de más fricción como los bolsillos y las entrepiernas. Las puntadas dobles o en cadena refuerzan la estructura y ayudan a que los jeans resistan el desgaste con el tiempo.

Larissa Lowthorp, experta en diseño de ropa, sugiere prestar atención a detalles como el pliegue natural del pantalón. Si el pantalón mantiene un pliegue limpio y definido al doblarse, es señal de una confección precisa y un tejido bien trabajado.

Otros indicadores incluyen acabados como bordes deshilachados de forma controlada, la intensidad del tinte y la calidad de los remaches, botones y cierres. Estos elementos deben estar bien asegurados y fabricados con materiales resistentes.

Finalmente, más allá de lo estético, una prenda de calidad se siente cómoda, se adapta bien al cuerpo y conserva su forma con el uso.

En definitiva, pagar más por unos vaqueros puede valer la pena si valoras la calidad, la ética y la durabilidad. Lo importante es saber identificar qué estás comprando realmente y elegir en función de tus valores, estilo de vida y expectativas.