Un experto en cervezas dice esto de la Cruzcampo y las redes echan humo

Las redes empiezan a echar humo ante las palabras de un experto en cervezas sobre la marca Cruzcampo, una de las más conocidas. En España tenemos la mejor cerveza del mundo, somos, además de expertos en vinos, también en esta bebida que sufre su máxima expansión durante los meses más calurosos del año. Queremos descubrir la esencia de este tipo de bebida que nos acompaña en las mejores ocasiones posibles. Desde una caña con amigos después del trabajo, hasta ese tapeo de primera hora del día antes de ir a la playa.

Estas vacaciones seguro que hemos disfrutado al máximo con un tipo de bebida que puede tener hasta nombre propio. Hay grandes detalles que podemos empezar a notar a medida que empezamos a disfrutar de unas cervezas entre las que podemos elegir. Podremos disfrutar de una serie de detalles que son las que marcarán la diferencia en todos los sentidos. Los expertos en cerveza son los que conocen los matices de cada marca o variedad de cerveza que son capaces de analizar más allá del placer de consumir una buena cerveza. Este experto se ha convertido en viral ante lo que dice sobre Cruzcampo.

Las redes echan humo con esta cerveza

La cerveza Cruzcampo es una de las que más se consume en nuestro país. Una de las clásicas que podemos encontrar en supermercados, bares y restaurantes, es cuestión de elegir un tipo de bebida que seguro que nos enamorará en algún momento. Te puede gustar o no la cerveza, pero seguro que si la prueba bien fresquita en verano te ayudará a hacer pasar este calor.

Hay tantas marcas de cerveza que te costará elegir. Hay una gran variedad de cervezas ante las que elegir. En esencia, estaremos ante un tipo de elemento que puede acabar siendo lo que marque una diferencia en todos los sentidos. Sobre gustos, colores y en estos días, es importante probar para poder elegir la que más nos guste.

Las redes sociales se han volcado en la opinión de un experto en cervezas. No ha dudado este profesional en analizar una Cruzcampo. Podremos disfrutar de este tipo de bebida y en este momento, analizar un tipo de bebida como esta nos dará más de una sorpresa que debemos tener en cuenta. A partir de ahora, podrás sumarte a la opinión de este experto en una cerveza que acabará siendo la que destaque.

Esto es lo que dice un experto sobre la cerveza Cruzcampo

Esta cerveza es una de las más antiguas de nuestro país, según explican desde su página web: «Cruzcampo surge del sueño de dos de los hermanos Osborne, Tomás y Roberto: elaborar una cerveza ideal para el clima cálido del sur.​ Con ese propósito, se trasladan a Sevilla, cuya agua de gran calidad se asemeja en composición a la del río checo Pilsen, que da nombre a este tipo de cervezas.​ Establecieron su fábrica en el barrio de Nervión, en unos terrenos anexos al Templete de la Cruz del Campo, que posteriormente bautizaría a la cerveza que hoy conocemos como Cruzcampo. En 1904, la fábrica de cervezas de La Cruz del Campo da con una cepa de levadura única, que dota a la cerveza de un suave amargor y un aroma hierbal y frutal. Esto dio lugar a la primera cerveza Cruzcampo, con unas propiedades y esencia que se mantienen intactos hoy en día.​ En los primeros años, la fábrica contaba con 200 trabajadores y una alta producción diaria».

Las redes sociales se llenan de comentarios a este vídeo: «En su día, cuando hice una cata a ciegas de cervezas industriales, metí la Cruzcampo Pilsen, porque es la que suele estar en los grifos, pero me dijisteis que tenía que haber metido esta Cruzcampo Especial, una cerveza con 5,6% de alcohol y en lata, que se conserva mejor».

El veredicto de esta cerveza es la que ha generado una gran variedad de comentarios: «No me parece ni mejor ni peor que cualquier cerveza especial. Me parece que se bebe muy bien. No entiendo la cantidad de ‘haters’ que tiene esta cerveza y a lo mejor tampoco a los ultra defensores a muerte. Es una cerveza industrial más para beber a litros con un poquito más de intensidad por el alcohol».

Por lo que, se puede beber muy bien, especialmente con una buena tapa al lado o con esas comidas de verano intensas. Una barbacoa en la que compartir momentos, es la excusa perfecta para poder disfrutar de una bebida que seguro que nos enamorará. Una cerveza más que centenaria que se ha hecho un hueco en las neveras de medio país ahora que hace más calor. Si no la has probado, es momento de hacerlo y de volver a juzgarla.