Un ex empleado de Google cuenta la verdad: el truco que los expertos no quieren que conozcas

A la hora de editar y crear textos con el teléfono, de dedicamos mucho más tiempo que los expertos. Este ex empleado de Google Scott Jenson ha dado con la clave de un problema que puede acabar siendo determinante en todos los sentidos. Ganar tiempo en algo tan simple es posible con tres elementos.

Visibilidad: El texto siempre aparecerá visible. Puedes ir pulsando en las diferentes palabras, deslizando el dedo, para que se muestren a mayor tamaño, pero nunca tapando las aledañas.

Selección: Si quieres seleccionar una palabra, solo tienes que colocar tu dedo, para hacer zoom, y posteriormente presionar la palabra. Esto resulta mucho más sencillo que seleccionar un texto a través de un doble toque, como sucede en la mayoría de editores. Si deseas seleccionar frases o fragmentos, desliza el dedo, tras seleccionar una palabra, hacia las demás.

Menú: Copiar, cortar o pegar imágenes resultará más sencillo. Actualmente, cuando seleccionas una palabra o fragmento de texto, aparece un menú que tapa una parte fija de este. Lo que propone el sistema de Jenson es que aparezca un menú, pero que puedas desplazarlo u ocultarlo. Este se abrirá al seleccionar una palabra o frase, y después volviendo a presionarlo. Al hacerlo, se mostrarán las opciones de edición.

El post de este ex empleado de Google acaba de viralizarse. El copiar-pegar que hacemos en el resto de los dispositivos puede ayudarnos a acabar un escrito a una velocidad de récord.

La manera de escribir con el teléfono, al igual que con el resto de los elementos, es determinante, ya que dedicamos mucho tiempo a este tipo de tareas simples. A partir de ahora sabrás que hay atajos en el editor de texto del teléfono que quizás no conocías y ahora es mucho más sencillo de usar de lo que imaginas.