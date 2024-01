Estuvo muerta 40 minutos y cuenta qué es lo que vio antes de volver a la vida

Kirsty Bortoft, madre de tres hijos en Scarborough, North Yorkshire, vivió una experiencia extraordinaria después de sufrir un paro cardíaco en enero de 2021. Tras estar «sin vida» durante 40 minutos, los médicos lograron resucitarla. Kirsty, de 49 años y coach emocional, entró en coma y regresó con una experiencia reveladora que sorprendió a sus seres queridos, presentando una visión única después de su regreso a la vida.

La experiencia de «volver a la vida»

Durante su breve experiencia en lo que ella describe como «más allá», Kirsty relata haber tenido una vivencia «mágica» que le otorgó una comprensión más profunda de la vida. Según sus relatos, su espíritu estaba presente en la sala de una amiga psíquica, donde guiaba la escritura de notas destinadas a sus hijos y a su padre. Kirsty asegura haber estado consciente fuera de su cuerpo, brindando detalles sobre su situación mientras estaba en coma.

Kirsty Bortoft, tras regresar a su cuerpo, afirma haber experimentado una «descarga de información» que la guió hacia la sanación. Atribuye su rápida recuperación de una afección pulmonar grave a la meditación. Diez días después del incidente, los exámenes médicos mostraron mejoras notables en sus pulmones, e incluso las cicatrices habían desaparecido casi por completo

«Aceleré lo inevitable y me curé más rápido, donde el día diez, me hicieron una radiografía de los pulmones y el radiógrafo se quedó en shock. Me pidió permiso para mostrar los resultados a su equipo y se quedó estupefacto, ya que las cicatrices y el agua prácticamente habían desaparecido», explica.

Kirsty Bortoft resalta la influencia vital de la comunidad en su retorno, con amigos, grupos de meditación y personas de todo el mundo unidos en una «ola de trabajo de curación» mediante oraciones y meditaciones por su recuperación. A pesar de desafiar las comprensiones convencionales de la vida y la muerte, su experiencia la impulsa a seguir adelante con una nueva perspectiva y una clara misión: elevar y mejorar las energías en su camino vital.

Experiencias Cercanas a la Muerte (ECM)

Las Experiencias Cercanas a la Muerte (ECM) continúan siendo un enigma, generando un gran debate sobre lo que sucede después de la muerte. Miles de personas han relatado estos episodios a lo largo de la historia, describiendo sensaciones vividas cuando sus cuerpos se quedaron sin vida por breves momentos y luego regresaron. Sin embargo, aún no se comprende plenamente su significado ni por qué ocurren.

Algunos expertos, como Bruce Greyson, consideran que las ECM sugieren la existencia de la conciencia separada del cuerpo (supervivencialismo). Esto explicaría el fenómeno de lucidez terminal en individuos con enfermedades mentales graves, como la esquizofrenia o el alzheimer, quienes experimentan un estado de lucidez previo a la muerte a pesar del deterioro cerebral.

Vera, cuando tenía 11 años, vivió una experiencia impactante tras un envenenamiento por monóxido de carbono debido a un calentador de agua defectuoso. Durante más de 15 minutos en estado clínicamente muerto, describió una sensación de adormecimiento y presencia de la muerte. Experimentó un latido acelerado en la cabeza y una intensa sensación de dolor, sintiendo que moriría en ese momento. A pesar de luchar por pedir ayuda, tanto ella como su madre perdieron el conocimiento mientras sentían que se estaban muriendo y nadie podía escucharlas, según relata en ‘Quora’.

Por su parte, Scott, en contraste con experiencias más serenas, recuerda su experiencia cercana a la muerte con tristeza y pesar. Con conciencia de su madre presente mientras los profesionales médicos luchaban por su vida, experimentó emociones de culpa, vergüenza y desilusión al no alcanzar sus metas vitales. Aunque no sintió miedo y las sensaciones físicas eran mínimas, se resignó a su destino con una sensación de decepción.