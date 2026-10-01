Estufas, bombonas de calor o calderas: los expertos en climatización coinciden y aclaran cuál es el mejor sistema

La calefacción es uno de los gastos que más preocupa a las familias durante los meses de invierno. Sin embargo, el precio de la energía no es el único factor a tener en cuenta a la hora de elegir un sistema u otro. La inversión inicial, el aislamiento de la vivienda, las temperaturas habituales de la zona y las posibilidades de instalación también influyen en el coste final.

Según los datos de la OCU, no existe una solución que resulte igual de conveniente para todas las casas. Las bombas de calor destacan por su eficiencia energética, aunque algunas requieren una inversión elevada. Por su parte, las estufas y calderas tradicionales pueden ser alternativas interesantes dependiendo de las necesidades de cada hogar.

La bomba de calor, la opción más económica

El sistema que registra el menor gasto anual en el estudio es el aire acondicionado con bomba de calor. Para una vivienda de 90 metros cuadrados situada en una zona climática fría, el coste energético estimado es de 185 euros al año, con una inversión inicial aproximada de 2.640 euros.

La aerotermia, que utiliza una bomba de calor aire-agua, también figura entre las opciones más eficientes, con un gasto anual calculado de 270 euros. Sin embargo, su instalación asciende a unos 10.700 euros, una cantidad que puede hacer que la amortización se prolongue durante años. La caldera de gas natural con condensación ofrece otra alternativa, con un consumo estimado de 256 euros anuales y un coste de instalación de 2.195 euros.

Estufas y radiadores: cuánto cuesta utilizarlos

Las estufas de pellets presentan un gasto anual aproximado de 440 euros y una instalación de unos 1.700 euros. Su principal inconveniente es la necesidad de disponer de espacio para almacenar el combustible, además de transportarlo hasta la vivienda. Por eso, pueden resultar menos prácticas en pisos pequeños o edificios sin espacio suficiente.

Los acumuladores eléctricos elevan el gasto anual hasta los 598 euros, mientras que los radiadores eléctricos convencionales y las calderas de gasóleo alcanzan aproximadamente los 747 euros. En estos últimos casos, la instalación cuesta unos 2.200 y 2.150 euros, respectivamente.

La OCU advierte que el 60% de las calderas de gas instaladas en la Unión Europea son ineficientes por su antigüedad o por falta de mantenimiento. Por ello, antes de cambiar de sistema, conviene comparar tanto el consumo previsto como el desembolso inicial y las características de la vivienda. Las cifras son estimaciones para un caso concreto y pueden variar según el clima, el aislamiento y los hábitos de uso.