Los expertos en ahorro energético coinciden: «En invierno, un calentador de aire te cuesta 36€ al mes y la calefacción de gas unos 12,60€»

Jaime Pla, experto en ahorro energético, ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que ha dado una serie de consejos para poder generar unos ahorros en calefacción durante este mes de invierno. La Organización de Consumidores y Usuarios también ha publicado una serie de recomendaciones para preparar la casa de cara a los meses de frío del invierno. Consulta en este artículo todo lo que debes saber para ahorrar en calefacción durante el próximo invierno.

Acaba el mes de octubre y, con la llegada de noviembre, ya entramos en una época de puro otoño en la que se producirá un notable descenso de las temperaturas. Después de uno de los veranos más cálidos de los últimos años, todo hace indicar que en este el frío que llega será aún más radical y esto acrecienta los problemas en el que se espera que sea invierno duro a nivel energético. Todo ello debido al conflicto de Oriente Medio y al estado de reservas de combustible en Europa, que está a la baja.

Todo ello ha elevado el precio de la energía en nuestro país un 20% en un año, teniendo en cuenta también el regreso del IVA del 21% a la factura de la luz de los ciudadanos. Por ello, en los meses de noviembre, diciembre y enero habrá que hacer ejercicios de ingeniería financiera con las cuentas para tener la casa perfectamente climatizada. Por ello, la OCU ha lanzado una serie de consejos para tener la casa preparada para la llegada del invierno. Porque seguir estos pasos se puede traducir en euros de menos en la factura.

Los expertos y el ahorro energético

La OCU lo primero que recomienda antes de la llegada del frío es acondicionar los radiadores y purgarlos para que funcionen perfectamente y de esta manera no perder calefacción. Estos expertos también recomiendan revisar la caldera para que funcione de forma óptima en una época en la que tendrá que mostrar su mejor rendimiento. Por lo que respecta al aparato, otro hecho recomendable será fijar la temperatura entre 19 ºC y 21 ºC por el día y bajarla hasta 15 ºC y 17 ºC por la noche.

Los expertos en climatización vienen dejando claro desde hace años que, por cada grado que subas la temperatura por encima de los 20 grados, se incrementará el consumo energético en un 7% y un 10%. Además, también habrá que realizar otros actos, como apagar la calefacción cuando te marches de casa o también abrir las ventanas durante los momentos de sol para que el calor entre en estas habitaciones y se eleve la temperatura.

La opción del gas natural

El experto en ahorro energético, Jaime Pla, ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que también ha puesto números a la calefacción durante este invierno. «Si para calentar una habitación usas un calentador de aire de unos 2.000 W durante 4 horas, tu consumo mensual sería de 240 kWh y, si pagas el precio de la luz a 15 euros, te estaría costando 36 euros al mes», dice sobre la opción de calentar la casa con este dispositivo.

«La calefacción de gas natural actual tiene un precio tres veces más bajo que el de la luz, pero tiene un inconveniente y es que para calentar la misma habitación se necesitaría más energía», cuenta en su cuenta @suopmobile, en la que también deja claro que: «Para un uso de cuatro horas al día, el gas natural te costaría solo 12,60 euros al mes».

«Si comparamos los dos: el gas natural es casi un 65% más barato que la luz. El calentador de aire solo te puede salir mejor si lo vas a usar de forma muy puntual», resume este experto en ahorro energético sobre la opción de utilizar el gas natural para calentar la casa.