Un estudio descubre cuál es la comida que más reconciliaciones consigue tras un conflicto en pareja: es típica en España

En un contexto en el que las diferencias parecen acentuarse, la paella se presenta como un plato capaz de acercar posturas. Así lo pone de manifiesto el «Estudio La Fallera: La paella, el plato que une a todos los españoles», elaborado por Arroz La Fallera a partir de una muestra de 1.000 personas de entre 18 y 65 años, con el objetivo de analizar cómo este icono de la gastronomía española puede convertirse en un punto de entendimiento.

Los resultados son contundentes: el 85% de los españoles considera que compartir una paella puede ayudar a reconciliarse tras un conflicto. Una percepción que también se refleja en las experiencias de los encuestados: más de la mitad (54%) afirma haber dejado atrás diferencias y el 44% asegura haber hecho las paces alrededor de este plato. «En un contexto donde cada vez cuesta más coincidir y donde las diferencias parecen estar más presentes que nunca, la paella sigue siendo ese espacio donde nos paramos, nos escuchamos y volvemos a encontrarnos. No es solo lo que comemos, sino cómo lo compartimos», comenta Anabel Ballester, del equipo de marketing de La Fallera.

Paella, el plato que favorece el diálogo

Uno de los aspectos más destacados del estudio es que la paella también crea un ambiente más adecuado para conversar. El 93% de los españoles afirma que, compartiendo este plato, se mostrarían más dispuestos a escuchar sin interrumpir, mientras que el 92% aseguran que mantendría un debate desde el respeto y otro 92% tratarían de encontrar aquello que les une en lugar de fijarse en lo que les separa.

Además, frente a un escenario social cada vez más enfrentado, la paella favorece una dinámica completamente opuesta: el 78% de los españoles reconoce que, en torno a este plato, ha escuchado más de lo que ha discutido. «Compartir una paella cambia el tono de la conversación. Nos hace escuchar más, discutir menos y centrarnos en lo que nos une, incluso cuando pensamos diferente», señala Ballester.

Tres de cada cuatro españoles la consideran un «plato de consenso», mientras que el 72% sostiene que representa una forma de reunirse y dialogar. El estudio también reafirma su condición de uno de los grandes referentes gastronómicos de España. La paella es el plato preferido del 45% de los españoles, muy por encima de otras recetas tradicionales como la tortilla de patata (24%), y ésta preferencia se mantiene independientemente de la edad, el territorio o la forma de pensar. Entre las diferentes variedades de arroz, el 48% apuesta por el arroz bomba a la hora de elaborar una paella.

Asimismo, confirma que este plato constituye una de las mejores razones para reencontrarse. El 81% considera que la paella es la mejor opción para volver a reunirse a familiares o amigos a los que lleva tiempo sin ver, especialmente en un momento en el que cada vez es más complicado encontrar ocasiones para coincidir en persona.

De hecho, el 77% de los españoles considera que cada vez resulta más difícil quedar sin tener que organizarlo con antelación, mientras que el 86% considera fundamental estar con familiares y amigos con frecuencia. Para el 84%, además, compartir una comida representa uno de los mejores momentos para reunirse.

Arroz La Fallera nació en 1965 de la mano de los hermanos Ballester, con la intención de mantener viva una tradición estrechamente relacionada con los orígenes del arroz y con las costumbres, fiestas populares y cultura valencianas. La fábrica comenzó su actividad en Benifaió, donde permaneció hasta 1992. Ese año pasó a integrarse en el grupo Ebro y trasladó sus instalaciones a Silla. Desde 1998, la marca cuenta con la garantía del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Arroz de Valencia, del que es empresa fundadora.

Receta original

El nacimiento de la paella se sitúa entre los siglos XV y XVI en las zonas rurales de Valencia. Campesinos y pastores buscaban entonces una comida sencilla de preparar que pudieran cocinar fácilmente con los productos disponibles en el entorno. La receta tradicional combinaba arroz con conejo de campo, liebre o distintas aves, además de verduras frescas de la zona, azafrán y aceite de oliva. Los ingredientes se incorporaban a la paella y se cocinaban lentamente al fuego, utilizando ramas de naranjo como combustible.

Hoy en día, la Denominación de Origen reconoce tres variedades de arroz: bahía, senia y bomba. Las variedades bahía y senia son las consideradas tradicionales y destacan por su textura cremosa y por su capacidad para absorber los sabores del caldo. El arroz bomba, en cambio, resulta algo menos cremoso, pero soporta mejor la cocción y es más difícil que se pase.

¿Cuáles son los ingredientes de una paella valenciana tradicional? Arroz, una pequeña cantidad de pimentón, azafrán, conejo, pollo y, entre las verduras, bajoqueta (una judía verde plana), tomate y garrofó. A estos ingredientes se suman los básicos, como la sal y un poco de aceite de oliva. El romero y los caracoles, por su parte, dependen más de las costumbres de cada zona.