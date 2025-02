Esto es lo que realmente ocurre si no activas el modo avión durante un vuelo: nadie lo sabía

Nadie sabía lo que realmente ocurre si no activas el modo avión en el momento de volar en avión. No es casualidad que los móviles tengan esta opción, es más, debemos empezar a ver llegar a hacer una serie de detalles que pueden acabar siendo los que marquen un antes y un después. Estamos ante un tipo de elemento que puede acabar siendo lo que marque la diferencia. Tocará ver qué es lo que nos espera en el momento en el que podemos empezar a visualizar un destacado cambio de ciclo.

Nadie sabe para qué servía

Cuando vemos el modo avión en el teléfono, simplemente pensamos que lo que conseguimos es no conectarse a internet. Es mucho más que eso, sobre todo, si nos centramos en el viaje que estamos a punto de hacer. En un avión con cientos de personas a bordo, puede suponer la diferencia de una seguridad que quizás no esperaríamos.

Esto es lo que ocurre cuando activas el modo avión

Tal y como nos dice este piloto en redes sociales, el modo avión, no es sólo una forma de ponerse el teléfono, sino que va mucho más allá. Este experto advierte de que: «Sí, y mucho. Durante despegues y aterrizajes, las fases más sensibles del vuelo, la prioridad es evitar distracciones. Las tripulaciones aplicamos el protocolo de cabina estéril cerca del suelo: máxima concentración. Los dispositivos electrónicos pueden generar interferencias que provoquen alarmas falsas, añadiendo complicaciones innecesarias en fases muy delicadas. En aproximaciones sin visibilidad, los sistemas de navegación dependen de precisión y fiabilidad absolutas. Por eso, necesitamos un entorno libre de interferencias para minimizar cualquier posibilidad de fallo. Aunque los aviones están diseñados para ser extremadamente seguros, la aviación toma medidas para reducir el riesgo al máximo. No cumplir esta norma no solo supone un riesgo, sino que también podría provocar aproximaciones frustradas o desvíos, afectando a todos los pasajeros. Respetar las normas es respeto hacia la seguridad, el resto de pasajeros, especialmente a quienes tienen miedo a volar y a la tripulación que en estas fases críticas, no debería estar pendiente de vigilar a quienes no siguen las indicaciones, sino asegurándose de que todo transcurra de forma segura y tranquila para todos».

El blog de Masmovil nos dice que: «Al activar esta función en tu smartphone impides que nadie pueda llamarte o escribirte. Tampoco podrás llamar o escribir tú, ni navegar o utilizar ningún otro acceso a la red. En definitiva, te quedas incomunicado. Sin embargo, sí podrás acceder a los mensajes de texto ya descargados, a las páginas web que tengas cargadas y a las conversaciones de tus redes sociales, así como otra información almacenada. Es decir, a todo lo que pueda funcionar offline!.

Siguiendo con la misma explicación: «Si has viajado con alguna aerolínea, seguramente ya conoces el proceso del viaje: antes del despegue, debes configurar tu smartphone en modo avión siguiendo las normas de seguridad internacionales. En este post repasamos qué es, para qué sirve y cuándo debe utilizarse. Este ajuste que configuramos en nuestro teléfono inteligente suspende temporalmente las señales de radio. Es decir: la conexión a la red de datos, el Wi-Fi, el Bluetooth, el NFC y cualquier otra conectividad. En los teléfonos Android, el modo avión se activa deslizando hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de configuración y pulsando sobre el icono de avión. Y en un iPhone, el icono del modo avión está en el Centro de control.