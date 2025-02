Esto es lo que puede pasar si no activas el modo avión al volar, según un piloto

Activar el modo avión al volar es algo que puede afectar de lleno al recorrido, o esa es la creencia popular, un piloto se encarga de contar toda la verdad en redes sociales. Uno de los principales riesgos que tenemos por delante a la hora de volar, es el miedo en general a encerrarse en un objeto que puede sufrir infinidad de contratiempos. Uno de los medios de transporte más seguros, no deja de ser un elemento que tiene sus peculiaridades que debemos conocer.

Aprovechar el viaje para ponerse a trabajar, con el teléfono o con el ordenador, quizás es algo que debemos descartar, con la opción de modo avión de estos dispositivos. Una manera que creemos que sirve para evitar cualquier interferencia en los complejos instrumentos del avión que pueden dar lugar a novedades destacadas que quizás debemos tener en cuenta y hasta la fecha no habíamos tenido en cuenta. Un piloto nos advierte de lo que puede pasar si no realizamos este gesto que supone simplemente cambiar la configuración del teléfono y ponerle el modo avión que debemos poner en práctica.

Un piloto nos advierte de los riesgos

Los riesgos de no poner el modo avión pueden ser más grandes de lo que nos imaginaríamos. Un simple gesto puede ser determinante, especialmente si tenemos en cuenta que nos enfrentamos a un viaje que puede costarnos más caro de lo que nos podemos llegar a imaginar.

Un pequeño error puede suponer el fin, en los accidentes de avión las posibilidades de sobrevivir son escasas o casi inexistentes, por lo que, aunque es un medio muy seguro. No debemos dejar escapar la posibilidad de que estemos ante un elemento que puede costarnos más caro de lo que nos imaginaríamos a simple vista.

El avión necesita estar perfectamente conectado, teniendo todos sus sistemas en perfecto funcionamiento, para que nada le afecte. De una forma o de otra, tenemos que empezar a prepararnos para un viaje que realmente nos lanzará de lleno en una serie de elementos que pueden ser fundamentales.

Los expertos en aviación recuerdan la importancia de poner el modo avión. Teniendo en cuenta que en un avión pueden haber 150 o más personas, todos con sus respectivos teléfonos móviles que podrían afectar de lleno a una red que tiene como finalidad mantener la seguridad a bordo.

Si no activas el modo avión puede pasar esto

Un piloto experto, desde su cuenta de TikTok @perchpoint nos ha dado unos datos escalofriantes de lo que puede pasar si no activamos el modo avión. La realidad es que: «Si olvidas poner el modo avión en el teléfono no es el fin del mundo, el avión no se va a caer del cielo y no afectará a los sistemas que hay a bordo, pero puede interferir en los auriculares».

Siguiendo con la misma explicación: «Si en un avión con 70, 80 u 150 personas a bordo, o incluso solo tres o cuatro personas con un teléfono, intentan conectarse de radio para una llamada entrante, envía ondas de radio, y hay una posibilidad de que esas ondas puedan interferir con las que están usando los pilotos».

Se escucha un zumbido muy molesto que no es algo vital, pero puede acabar siendo especialmente desagradable durante horas y horas en un viaje largo y en un elemento que el piloto usa de forma constante. Desde sus redes sociales este piloto habla claro y hace que tengamos que estar muy pendientes de este elemento.

Los expertos de keepcoding nos explican que: «El modo avión móvil es una función con la que puedes desactivar instantánea y completamente todas las conexiones inalámbricas de tu dispositivo. Cuando presionas el avioncito, tu móvil no envía ni recibe señales de redes móviles, WiFi o Bluetooth. Esto significa que queda “desconectado del mundo exterior” en términos de comunicación, obviamente puedes seguir usándolo para las tareas que no necesitan conexión».

Además de modo avión para viajar en avión, recomiendan activarlo también al dormir: «A muchos nos resulta difícil desconectarnos del celular. Así que esta es una funcionalidad que te ayudará bastante. Descansa plenamente, no recibas llamadas, mensajes o notificaciones que te despiertan a mitad de la noche. Además, con el modo avión tu alarma sonará sin problemas, así que no tienes de qué preocuparte».

El modo avión te deja desconectado de tus redes, pero en un avión cuentas con el Wifi de que disponen para poder seguir con las tareas o el trabajo, además de mantener la comunicación con los familiares. Sin duda alguna, estamos ante un tipo de elemento que ha acabado siendo lo que ha marcado un antes y un después. A partir de ahora ya sabrás la importancia de este tipo de gestos en un avión.