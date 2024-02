Esto es lo que opinan algunos franceses sobre los españoles

Hay una serie de motivos por los que los franceses ‘odian’ a los españoles que quizás no conocíamos hasta ahora. La tradicional rivalidad entre españoles y franceses tiene un fondo histórico que quizás no conocíamos. Estamos ante unos vecinos con los que no siempre nos hemos llevado bien, aunque se han convertido en una fuente recíproca de más de una alegría. Viajamos más de una vez a este país y descubrimos un lugar con mucho encanto, al igual que ellos también hacen en más de una ocasión, siempre y cuando tengamos bajo control este odio natural que parece que tengamos.

Los franceses ‘odian’ a los españoles

La afirmación ‘odiar’ es muy fuerte, no es tanto este amor- odio, sino más bien una cierta predisposición a algunos hechos o comentarios que llegan de lejos. Se hacen muchas bromas o chistes con nuestros vecinos. Siendo algo que quizás haya dado lugar a este supuesto ‘odio’ con los franceses.

Francia es un país que tradicionalmente ha dado mucho a una España que se ha visto impregnada de varios episodios que nos han perjudicado a todos. Con una economía más débil, ir a Francia a trabajar es algo que muchos españoles han hecho. No sin antes enfrentarse a las barreras culturas y a los inconvenientes que genera estar fuera de casa.

Incluso hoy en día, también muchos jóvenes deciden irse a Francia para labrarse un mejor futuro. Partiendo de la base de que la lengua es muy similar y que culturalmente somos muy parecidos, aunque quizás no tanto, si tenemos en cuenta aquellos elementos que nos separan. Hay unos motivos que nos empujan a crear este odio que se dice que tenemos entre ambos y es por estos motivos.

Estos son los motivos por los que los franceses ‘odian’ a los españoles

El odio de los españoles a los franceses arranca de una serie de elementos que quizás no conocíamos, pero debíamos tener en cuenta. Uno de los más importantes, es la gastronomía. Hay algunos platos o elementos que son fundamentales y que nos separan, teniendo esta histórica rivalidad entre manos.

Es indispensable conocer que hay ciertos productos que son igual de buenos en ambos países. Desde el norte al sur, España es un lugar en el que los quesos son una realidad. Desde los más cremosos, hasta los más curados. Compitiendo directamente con Francia que también tiene quesos de buena calidad.

Quizás lo más importante es hacerse con el que más nos guste sin importar la procedencia de este ingrediente. No es el único producto con el que tenemos que competir, sino que hay muchos otros, así como recetas que nos separan. La rivalidad entre los países es histórica.

Ha habido conflictos territoriales y guerras que han enfrentado a ambos países, por lo que quizás se recuerden esos hechos o se tenga una mínima consciencia de esos momentos. Por lo que la tradición oral ha ido transmitiendo de generación en generación ese ‘odio’ que empieza con unos chistes que son frecuentes o frases hechas que nos afectan.

Hoy en día la principal rivalidad por la mejor gastronomía del mundo está ya casi superada. España tiene varias estrellas Michelin de renombre mundial que han dado lugar a varios premios y a algunas recetas que ya son todo un clásico. Nada tenemos que envidiar a unos franceses que hasta hace poco estaban en lo más alto y siguen contando con buenos maestros que quizás tengan mucho que enseñarnos.

Ese odio se queda en un segundo plano ante una cooperación que es más que evidente en algunos aspectos.