Esto es lo que debes haber en tu baño para que parezca de revista de lujo

¿Quieres que tu baño parezca de revista de lujo? No es necesario que te gastes un dineral en muebles y elementos decorativos carísimos, sino simplemente poner todo en orden para que sea más funcional y cómodo. Ahora bien, quizá sí necesites hacer una pequeña inversión en algunas cosas, como cestas o bandejas para tener los cajones perfectamente organizados.

Precisamente, los cajones son uno de los principales elementos del baño. Tenerlos organizados es clave no solo a nivel estético, sino también funcional. Por lo general, el cajón inferior suele estar diáfano, así que debes recurrir a accesorios para adaptar lo que necesitas guardar a las medidas de este compartimento. En cuanto al cajón superior, es frecuente que tenga una zona desperdiciada que coincide con el desagüe del lavabo.

Escoge cestas de fibra natural o de plástico. Las de plástico tienen la ventaja de que se pueden limpiar con agua si se manchan, mientras que las de fibra natural no. Las bandejas son muy útiles para cajones que no tienen más de 15 centímetros de alto y en ellas puedes organizar cepillos y peines, accesorios del pelo, etc.

Las cosas que debes tener en el baño

Para que la estancia tenga armonía y la ducha sea un momento de paz y relax, coloca bote iguales en el soporte de la ducha. Utiliza dispensadores recargables para los productos líquidos, como el gel, el champú o el acondicionador. Así tendrás un aspecto uniforme y limpio en la decoración del baño. El resultado es muchísimo más elegante.

El carrito con ruedas es excelente para tener más espacio de almacenaje en el baño. Ahora bien, es fundamental que todo lo que pongas en él esté bien organizado, así que escoge botes o cajas de plástico transparente (tipo metacrilato) para ello.

Si quieres hacer una inversión un poco más grande, puedes instalar una mampara de cristal, la más elegante y sofisticada de todas. Ofrece una mejor transparencia, amplitud y luminosidad, de forma que podrás presumir de baño ante tus invitados. Por la seguridad no te preocupes, ya que las mamparas de cristal templado son muy resistentes y es difícil que se rompan.

Al igual que en cualquier otra estancia del hogar, la iluminación es muy importante. Los hoteles de lujo iluminan lo espejos de manera uniforme y a ambos lados para que no haya sombras. Puedes poner tiras de luces LED detrás del espejo para conseguir este efecto.

Y, por último, no te olvides de las plantas, que encajan a la perfección en el baño y le dan un aire muy lujoso. Para conseguir un ambiente minimalista y limpio, las orquídeas serán tus mejores aliadas.

¡Así puedes conseguir que tu baño parezca de revista de lujo!