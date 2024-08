Este conductor demuestra que es posible quitar un cepo del coche y la gente flipa: sorprendente

Es posible quitar el cepo del coche, este conductor se ha convertido en viral por hacer algo que además de ilegal puede suponerle una multa aún mayor. En plena operación retorno nos enfrentamos a una situación que puede acabar siendo lo que marque la diferencia en todos los sentidos. Habrá llegado ese momento en el que la policía nos invita a pensar en todo lo que queda por delante. Las autoridades se preparan para hacer frente a una serie de cambios que serán los que marcarán estos próximos días.

Las carreteras españolas se prepararán para recibir a este importante cambio de ciclo que puede acabar siendo el que marque un antes y un después. Camino a una situación que puede llevar a algunos a tomar medidas a la desesperada, especialmente si tenemos en cuenta lo que tenemos por delante en estos próximos días. Hay algunos conductores, como este de la publicación viral, que no dudan en intentar retirar su coche de una manera que quizás nadie hubiera esperado. Una ilegalidad que no se debe imitar y que en España es impensable, especialmente ante un elemento que puede ser distinto.

Motivos por los que se puede poner un cepo

La normativa es muy clara, hay unos motivos de peso por los que se inmoviliza el vehículo que debemos conocer y estar muy pendientes en todo momento de lo que tenemos por delante. Una situación que ha generado un cierto debate y una situación que se debe respetar.

Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas, podrán proceder a la inmovilización del vehículo, como consecuencia de presuntas infracciones a lo dispuesto en esta ley, cuando:

a) El vehículo carezca de autorización administrativa para circular, bien por no haberla obtenido, porque haya sido objeto de anulación o declarada su pérdida de vigencia, o se incumplan las condiciones de la autorización que habilita su circulación.

b) El vehículo presente deficiencias que constituyan un riesgo especialmente grave para la seguridad vial.

c) El conductor o el pasajero no hagan uso del casco de protección o de los dispositivos de retención infantil, en los casos en que fuera obligatorio. Esta medida no se aplicará a los ciclistas.

d) Se produzca la negativa a efectuar las pruebas a que se refiere el artículo 14.2 y 3, o cuando éstas arrojen un resultado positivo.

e) El vehículo carezca de seguro obligatorio.

f) Se observe un exceso en los tiempos de conducción o una minoración en los tiempos de descanso que sean superiores al 50 por ciento de los tiempos establecidos reglamentariamente, salvo que el conductor sea sustituido por otro.

g) Se produzca una ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en un 50 por ciento el número de plazas autorizadas, excluida la del conductor.

h) El vehículo supere los niveles de gases, humos y ruido permitidos reglamentariamente según el tipo de vehículo.

i) Existan indicios racionales que pongan de manifiesto la posible manipulación en los instrumentos de control.

j) El vehículo está dotado de mecanismos o sistemas encaminados a eludir la vigilancia de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas y de los medios de control a través de captación de imágenes.

k) Se conduzca un vehículo para el que se exige permiso de la clase C o D, careciendo de la autorización administrativa correspondiente.

l) En el supuesto previsto en el artículo 39.4.

Este conductor decide quitar el cepo de su vehículo

Este hombre que se ha convertido en viral en redes sociales ha retirado su vehículo después de haberle pueste el cepo a un coche que puede acabar siendo lo que marque una diferencia importante. Podremos acabar con un problema que puede incrementarse con el paso del tiempo con la ayuda de algunos pequeños detalles que son claves. Cumplir las normas es fundamental sea operación retorno o un trayecto convencional.

Para sacar el cepo, este hombre lo que acaba haciendo es retirando la rueda, coloca otra rueda y de esta manera consigue que el problema se reduzca o desaparezca. Simplemente eliminando este cepo con la rueda incluida. Algo que le conllevará una multa más y eso quiere decir que deberemos estar pendientes de ese algo que sucede a nuestro alrededor.

Las redes sociales se han convertido en una fuente de recursos y trucos, en cierta manera como este, en el que vemos como la persona decide empezar a tomarse la ley por su cuenta. Algo que nos ha acabado dando más de una sorpresa de la mano, de un tipo de detalle que puede ser fundamental. Un truco que no se puede poner en práctica porque es ilegal, pero siempre acabar aportando ideas.