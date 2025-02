La estafa de los preservativos que pone los pelos de punta a la OCU: las marcas afectadas

La OCU ha hecho pública una peligrosa estafa, la de los preservativos, un elemento que puede convertirse en fuente de falsificaciones. Aunque pueda parecer imposible, el ser humano no duda en hacer posible lo imposible. Ahorrar en algo tan personal como los preservativos o incluso intentar estafar a las personas que los compran pensando que son de una conocida marca, aunque en realidad, no tienen nada que ver. Los expertos de la OCU han lanzado una importante alerta que debemos conocer, antes que nada.

Hay algunas marcas que han sido las que han sufrido las consecuencias de este elemento, que puede acabar siendo el que nos lance directamente a una serie de problemas que son importantísimos. Sin duda alguna, debemos empezar a tener en cuenta algunos detalles que hasta el momento no pensábamos que podríamos afrontar. La estafa de los preservativos puede afectar a más personas de las que nos imaginaríamos, como usuarios de este tipo de productos todos podemos sufrir las consecuencias terribles y de por vida. La OCU ha lanzado una seria advertencia de lo que puede pasar que nos afecta a todos.

La OCU advierte a todos sobre la estafa de los preservativos

La estafa de los preservativos podría ser una broma de mal gusto, pero es una realidad que puede afectar a más personas de lo que nos imaginaríamos. Los expertos de la OCU han lanzado esta alerta que traspasa los límites del consumo y llega a convertirse en una amenaza para la salud pública.

Estos elementos que se usan para prevenir enfermedades y embarazos no deseados pasan por estrictos controles de calidad. Son un elemento que debemos empezar a poner en práctica y que, sin duda alguna, debe ser en el que recaiga toda la confianza de la persona o personas que los usan.

Puede haber fallos. Como todo en la vida, nada es perfecto, aunque las grandes marcas ya advierten de estos elementos que pueden acabar siendo claves. Necesitamos estar pendientes de una serie de elementos que pueden ser fundamentales y que en cierta manera nos enfrentaremos a unos elementos que pueden ser esenciales.

Estas alertas nos indican lo vulnerables que podemos estar ante un tipo de detalles que acabarán convirtiéndose en una realidad. Estas estafas ponen en riesgo la salud de las personas y se activan para que todo el mundo esté bien alerta.

Las marcas más afectadas por esta estafa

Los estafadores se han centrado en unos elementos que pueden acompañarnos en estos días y que nos sumergirán de lleno en algunos elementos que son los que marcarán la diferencia. Algo tan sensible como los preservativos que se usan para un fin muy concreto se ha visto afectado por estas personas.

Tal y como nos advierten estos profesionales de la OCU: «La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha sido informada de la venta de preservativos falsos en España. En concreto, se han detectado productos falsos de Durex en un establecimiento de Barcelona. Los preservativos “Durex”, del fabricante británico Reckitt Benckiser Healthcare, están entre los más vendidos en España. En los últimos años han sido objeto de otras falsificaciones, detactadas por AEMPS y de las que desde OCU hemos informado puntualmente: se falsificaron los preservativos “Durex Natural Comfort”, «Durex Dame Placer » y Durex Mutual Climax, todos ellos en formato de 12 preservativoS».

Deberemos estar pendientes de estos modelos que han sido capaces de falsificar de una forma extraordinaria. Los modelos falsos son:

Durex Classic. Lote 0010471127 y fecha de caducidad 2028-02

Durex Elite. Lote 0010471127 y caducidad 2028-02

Durex Excita Ribbed. Lote 0010471127 y caducidad 2028-02

Durex Extra Safe (3 ud). Lote 0010471127 y caducidad 2028-02

Durex Extra Safe (12 ud). Lote 1000483808 y caducidad 2028-02

Durex Jeans. Lote 0010471127 y caducidad 2028-02

Durex Mutual Climax. Lote 0010471127 y caducidad 2028-02

Durex Tickle Me. Lote 1000408758 y caducidad 2028-03

Durex Together. Lote 1000587102 y como fechas 2023-03, 28-02

Si nos encontramos ante este tipo de falsificaciones, la OCU nos da unas pautas que debemos seguir: «Desde OCU llevamos años combatiendo cualquier tipo de falsificación. Es una trampa que no interesa ni a las marcas copiadas, que ven su negocio y subsistencia amenazados, ni a los consumidores y usuarios: comprando un producto falso estás comprando un producto que no tiene garantías de seguridad ni de calidad. Y en el caso de un preservativo, imprescindible para cuidar tu salud sexual, disminuyendo el contagio de ITS (un riesgo creciente), así como embarazos no deseados, esa calidad y esa seguridad son lo más importante».

Las autoridades han retirado de la venta estos productos falsos. SI tienes en tu casa algún preservativo marca Durex de estos modelos comprueba el lote y la caducidad mostrados en la base del cartonaje, y si coincide con los identificados, no lo uses, pues no ofrece garantías.