Estados Unidos prohíbe la venta del Apple Watch y este es el motivo

Todo el mundo sabe que Apple es una de las compañías más grandes del mundo, pero los responsables de la misma han cometido un atrevimiento que ha cruzado los límites y las autoridades se han visto obligadas a tomar cartas en el asunto. Los Apple Watch Series 9 y Ultra 2 disfrutan de una función especial para medir el oxígeno en la sangre, herramienta que los expertos no ven con buenos ojos porque se salta una de las leyes de patentes en Estados Unidos. Esa es la razón por la que a partir de ahora no está admitido vender estos productos.

La norma entró en vigor el pasado 26 de diciembre. Los consumidores de Apple se han llevado las manos a la cabeza porque el reloj inteligente era uno de los productos más exitosos de la temporada y ahora es imposible adquirirlo en ningún establecimiento. El Apple Watch Series 9 y Ultra 2 ha sido prohibido por la Comisión de Comercial Internacional de Estados Unidos.

El único modelo que se ha salvado

Aquellos que estén acostumbrados a utilizar este producto no lo tienen todo perdido porque hay un modelo que se ha salvado. Hoy estamos haciendo referencia al Apple Watch SE. Sin embargo, su antecesor ha sido retirado porque viola una patente de oxímetro de pulso establecida por Masimo. La Comisión de Comercial Internacional lanzó un mensaje muy claro para aclarar cuál era la postura que había adoptado ante este avance tecnológico. Para esta organización es fundamental hacer una competencia sana, por eso exige que las empresas se respeten entre sí.

“El 26 de octubre de 2023, la Comisión de Comercio Internacional de EE. UU. determinó que Apple, Inc. infringió dos patentes propiedad de Masimo Corporation y Cercacor Laboratories, Inc., ambas con sede en Estados Unidos. […] Después de cuidadosas consultas, la embajadora [Katherine] Tai decidió no revocar la determinación de la ITC, y su decisión pasó a ser definitiva el 26 de diciembre de 2023”, dice exactamente el texto que ha salido publicado.

El estrategia de Apple

La intención de Apple era retirar la función de medir el oxígeno en sangre en la nueva actualización para no tener problemas con la empresa original, pero no ha tenido margen de maniobra para actuar. El problema es que la patente va al nivel del hardware y no del software. También debemos tener en cuenta que Apple puede recurrir ante el Tribunal de Apelaciones para el Circuito Federal, pero nadie sabe exactamente cuánto tiempo llevaría esto.

La competencia quería llegar a un acuerdo

Joe Kiani, CEO de Masimo, está dispuesto a llegar a un acuerdo con Apple, pero de momento quiere ser prudente. “Hasta ahora no nos han llamado. Se necesitan dos para bailar tango”, ha declarado exactamente. El lado bueno es que esto que ha pasado demuestra que no hay ninguna compañía que esté por encima de la ley. También resulta llamativo que este problema podría haberse resuelto fácilmente al contactar a los propietarios de la patente, pero esto no ha sucedido, a pesar de que todavía hay esperanza.