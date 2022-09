Esta es la razón por la que el chocolate está dividido en cuadrados

El chocolate es sin duda uno de los alimentos que más se consumen en el mundo ( se dice que 8,5 millones de toneladas) pero no sólo en forma de tableta o de cacao en polvo. No podemos olvidarnos de las famosas barritas que comercializan desde hace décadas empresas como Mars o Snickers, y que son de los mejores «snacks» que podemos tomar si queremos comer algo dulce entre horas, pero ¿alguna vez te has fijado en como son estas barritas? Descubramos ahora cómo son estas barritas de chocolate y por qué su base tiene un dibujo dividido en cuadrados o en líneas.

El dibujo que aparece en el chocolate

Si alguna vez has cogido cualquier tableta de chocolate y la has abierto, comprobarás como siempre suele venir divida en un patrón de cuadrados, de modo que se más fácil a la hora de partirla o de consumir la cantidad exacta y recomendable, pero al margen de ese diseño que tienen todas las tabletas de chocolate, las barritas de chocolate tienen también un patrón divisorio en su base que pocas personas saben a qué es debido.

Sólo tienes que coger una barrita de la marca Snickers o una de Mars o Twix y te darás cuenta que siempre, por la parte de debajo, aparece un dibujo de líneas, que a veces pueden ser también pequeños cuadrados. ¿Por qué ese patrón está ahí?.

Lo cierto es que esas líneas en la base de cualquier barrita de chocolate no tienen un propósito o una función como los cuadrados que dividen las tabletas de chocolate. En este caso, el dibujo se crea o mejor dicho se «pega», debido a la cinta transportadora sobre la que se colocan las barritas durante su elaboración.

De este modo, cuando en la fábrica en la que se hacen las barritas, estas se colocan para el paso final, que es la cobertura de chocolate, se ponen en una cinta transportadora que las va moviendo en cada paso del proceso hasta llegar al momento en el que se cubren de chocolate y se congelan para que el chocolate no se caiga.

Dicha cinta suele tener líneas o pequeños orificios o cuadrados para que las barritas estén quitas mientras son trasladadas y dicho patrón es el que se queda fijado en su base cuando una vez cubiertas de chocolate se congelan a baja temperatura y así se mantienen hasta que están listas para acabar con su envasado.

De este modo, esas líneas que sueles ver en la base de cualquier barrita no son más que el dibujo de la cinta transportadora en la que estuvieron durante su elaboración.