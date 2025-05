Ésta es la planta que tienes que poner en la ventana si quieres acabar con las moscas de tu casa de golpe

Acabar con las moscas de tu casa de golpe es algo que puedes conseguir en un abrir y cerrar de ojos, sólo necesitas esta planta. Ahora que empezamos a cuidar nuestro jardín más que nunca, en estos días en los que tenemos en cuenta algunos cambios destacados que pueden ser los que marcarán la diferencia, nos enfrentamos a un giro radical en la manera de evitar una plaga tan importante como las moscas.

Estos molestos insectos que no paran de llegar a nuestra casa y lo hacen de tal forma que debemos empezar a prepararnos para afrontar un giro radical en la manera de ahuyentarlas. En estos días que empezamos a ver llegar este elemento de forma significativa, debemos estar preparados para dar con un remedio natural de lo más efectivo. No necesitamos hacer nada más que conseguir un tipo de planta que puede acabar convirtiéndose en toda una novedad destacada como repelente natural de uno de los insectos que son más frecuentes en todas las casas. No importa lo limpia que tengas la casa, puedes enfrentarte a una situación totalmente inesperada con la llegada de una plaga de moscas, fácil de combatir.

Puedes acabar con las moscas de tu casa de golpe

Nos pasamos horas matando a las moscas que entran en nuestra casa y parece que se multiplican por momentos. Son un tipo de insecto que todas las casas empiezan a ver llegar a toda velocidad, en especial si tenemos las ventanas abiertas o la puerta.

Pueden entrar a toda velocidad y acabarán siendo un enemigo de las siestas, de la tranquilidad y de los días en los que queremos realizar cualquier actividad en casa. No pican y no hacen daño, pero son un elemento especialmente molesto en muchos sentidos.

Si estás pensando en la manera de eliminar por completo este tipo de plaga, no lo dudes, ha llegado el momento de hacerlo de la mejor forma posible, con un elemento natural que puedes poner en tu casa. Las plantas son más valiosas de lo que nos imaginaríamos.

Además de decorar y de aportar luz y energía a determinadas partes de la casa, pueden acabar siendo las encargadas de descubrirnos todo un mundo a la hora de repeler plagas de este tipo. Las moscas pueden desaparecer de golpe con esta planta.

Esta es la planta que tienes que poner en la ventana

La ventana o la puerta, los puntos de acceso en los que podemos empezar a ver llegar determinados cambios que pueden ser los que marcarán un antes y un después. Una situación del todo inesperada que puede ser la que nos acompañe en estos días.

Las plantas pueden evitar que esa mosca que puede esconderse en casi cualquier rincón de la casa durante toda la temporada tenga los días contados. Son repelentes naturales que no implican la llegada de productos químicos, sino todo lo contrario, podremos descubrir un olor peculiar que seguro que nos encantará.

Los expertos de Plantea en Verde nos descubren una planta que además nos servirá para crear unos platos de pasta exquisitos o decorar esas pizzas que en esta temporada vamos a disfrutar en la terraza. Tal y como nos explican: «Conocida como albahaca o alhábega, ocimum basilicum es una hierba aromática anual de la familia de las lamiáceas nativa de Irán, India y otras regiones tropicales de Asia. Además de trampas olfativas y de cintas adhesivas, existen algunas plantas como la albahaca que hacen huir a las moscas. Si sufres su inagotable acoso durante todo el año y especialmente en verano aquí tienes la solución. Tan solo necesitas plantar albahaca en una maceta y colocarla cerca de las ventanas de casa. Ganarás en salud y en apetito, porque esta planta es un arma de doble filo, te espanta las moscas, tu casa gana en belleza y los platos de tu cocina mucho más ricos!. ¿Alguien le ve la desventaja?».

Por si fuera poco es una de las más sencillas de mantener que existen, no es necesario ser un experto en plantas para mantenerla bonita y conseguir que cumpla su función:

Es muy fácil de cultivar. Se puede hacer por semillas o por esquejes. En el caso de elegir hacerlo por semillas recomendamos usar un semillero hasta que germmine y adquiera el suficiente tamaño como para transplantarla. Se recomienda plantar albahaca a finales de inviernos principios de primavera.

La albahaca es una planta con una moderada necesidad hídrica, vamos que necesita agua pero sin pasarse.

Necesita luz, como todas las plantas, pero esta puede ser directa o semisombra.

Es de climas cálidos, ¡atención con las heladas que os quedáis sin esta maravilla!

Es recomendable podarla de vez en cuando para que vaya adquiriendo más fuerza y crezca más. Los gourmets seguro que no tendrán problema en usar sus deliciosas hojas.