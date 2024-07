¿Los españoles somos inteligentes?: la lista de los países con más coeficiente intelectual del mundo

La lista de los países con más coeficiente intelectual del mundo sitúa a los españoles en una posición que debemos tener en cuenta. Antes que nada, deberás saber que es el CI, algo que no se relaciona con las notas o las carreras, sino que va un poco más allá. Cada persona tiene un coeficiente que no tiene por qué marcar nada, el destino de cada uno está en función de sus actos. Hay personas con un gran coeficiente que deciden no estudiar y viceversa, por lo que el destino de cada uno está en sus manos.

A veces aquella persona que se esfuerza más es la que acaba obteniendo algo por encima de las demás. En este caso nos fijamos en los datos de este Coeficiente Intelectual colectivo, es decir, la media de un número determinado de habitantes de este país. Los datos son más dispersos en el sentido de que, en estadística, depende de la muestra obtenida. Este estudio es, por lo tanto, orientativo, así que será mejor que no nos tomemos la posición del ranking como algo que nos haga pensar que estamos por debajo o por encima de otros países.

Somos inteligentes los españoles

La realidad de la inteligencia que podemos reflejar los españoles no es cuestión de educación. Si bien es cierto que tiene mucho que ver con lo que podemos obtener. En esencia estaremos ante una serie de elementos que nos afectarán y pueden acabar siendo los que inviten a creernos más o menos inteligentes.

Lo que una persona desea es poder sacar todo su potencial, algo que sí tiene que ver con la educación o los estudios que ha podido cursar. Esta lista se centra en unas cifras, en un número, el del coeficiente intelectual. Por lo que, tenemos que estar preparados para poder afrontar una serie de elementos que son claves y que quizás nunca hubiéramos imaginado.

Este portal especializado nos revela una serie de datos que son los que marcarán la diferencia. Unas cifras que pueden situar a los españoles en una posición que quizás nos sorprenderá y nos hará sentir más o menos orgullosos. Aunque siempre teniendo en cuenta que se trata de una aproximación. Como no puede ser de otra manera, la primera posición la ocupa un país asiático, teniendo en cuenta que son los que, año tras año, ocupan los primeros puestos.

Esta es la lista de los países con más coeficiente intelectual del mundo

El portal especializado Seasia es el encargado de hacer públicos unos datos que pueden afectarnos de lleno y que quizás nunca hubiéramos tenido en cuenta hasta conocer este estudio. El coeficiente intelectual podría acabar siendo la cifra que nos acompañará y hará más o menos fácil ese estudio del que depende en gran parte nuestro trabajo.

Tal y como afirman en este portal: «En un informe actualizado de 2024 de la Prueba Internacional de Coeficiente Intelectual, Singapur y Vietnam se han clasificado entre los 25 países con mejor cociente intelectual promedio del mundo. Este estudio, basado en datos de 1.691.740 personas de todo el mundo que realizaron la misma prueba en 2023, destaca hallazgos significativos en el desempeño cognitivo en las distintas naciones».

Siguiendo con el mismo artículo: «Corea del Sur lidera la clasificación mundial con un impresionante coeficiente intelectual medio de 107,54. A esta elevada puntuación le siguen de cerca China, que ocupa el segundo puesto con un coeficiente intelectual medio de 106,99, e Irán, en tercer lugar, con un coeficiente intelectual medio de 106,84. Estos países muestran unas capacidades cognitivas notables, estableciendo un punto de referencia en el panorama mundial. Entre las naciones del sudeste asiático, Singapur se destaca de manera destacada, ya que ocupa el quinto puesto a nivel mundial con un coeficiente intelectual promedio de 106,18. El sistema educativo de Singapur, conocido por su rigor y énfasis en la educación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), suele ser considerado responsable de este alto promedio. La inversión constante del país en educación e innovación ha dado evidentes frutos, posicionándolo como líder en rendimiento cognitivo. Vietnam también logra un importante logro, ya que ocupa el puesto 20 con un cociente intelectual promedio de 101,45. Este logro refleja los esfuerzos constantes de Vietnam por mejorar su infraestructura educativa y el acceso a recursos de aprendizaje de calidad. El énfasis del país en las reformas educativas y su población joven y dinámica contribuyen a su respetable posición en el escenario mundial».

La lista no deja lugar a dudas: