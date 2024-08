Una española viviendo en Alemania confiesa la costumbre que deberíamos copiar ya en España

Una española que está viviendo en Alemania nos confiesa lo que deberíamos copiar de un país que tiene mucho que enseñarnos. España se ha quedado atrás en los últimos años. Se ha convertido, de nuevo, en un país que muchos jóvenes abandonan en busca de un futuro mucho mejor. Estamos ante unos cambios que debemos empezar a tener en cuenta y que quizás nos afecten de forma directa o indirecta. En esencia estaremos ante una situación que puede ser la que marque una diferencia importante.

Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a pensar en el futuro que nos espera. Podemos copiar a nuestros vecinos alemanes y dejarnos seducir por una serie de costumbres que acabarán siendo las que nos acompañen en estos días que tenemos por delante. Una española que recientemente ha empezado a vivir en Alemania nos dice la costumbre que deberíamos copiar ya mismo en España. Pequeños detalles que pueden hacernos la vida más fácil consiguiendo aquello que necesitamos, tener más éxito o dinero en aquello que necesitamos conseguir de la mejor manera posible, según esta joven española, que lo dejó todo para vivir en Alemania.

La confesión de esta española que vive en Alemania

Cada vez más personas optan por vivir en Alemania. España es uno de los puntos del mundo que, como en los años 70, más mano de obra es capaz de enviar a un país que, cada vez más, recibe a profesionales formados del resto de Europa. Siendo uno de los motores y polos de atracción del continente.

Las redes sociales se han convertido en el polo de atracción de unos vídeos virales que nos demuestran de qué son capaces estos alemanes o los motivos por los que más personas chocan directamente con un sistema que puede acabar siendo el que marque un antes y un después.

Esta joven española afirma que hay algunas costumbres que deberíamos copiar, de una forma o de otra, incorporarlas a nuestro día a día. De tal manera que quizás conseguiríamos obtener algo que en Alemania es muy común. Ese éxito empresarial y personal que los coloca a la cabeza de una Unión Europea que puede tenerlos de ejemplo.

Hay una costumbre que parece que está por delante de las demás y que deberíamos empezar a implementar desde ya mismo en nuestro país.

La costumbre alemana que deberíamos copiar en España

Según esta española, hay cinco cosas que los alemanes no soportan de los españoles, que les va a hacer enfadar y que seguramente nos llevemos más de un problema. Es el momento de empezar a prepararnos en una serie de detalles que son fundamentales y que seguramente serán los que marquen la diferencia.

La puntualidad alemana es algo que debemos empezar a implementar. Para conseguirlo podemos poner el reloj cinco o diez minutos por delante. De esta manera no llegaremos tan tarde. Los españoles nos lo tomamos todo con calma y eso quiere decir que quizás debemos hacer las cosas de otra manera.

La privacidad es otro de los elementos importantes. La vida de las personas no suele importarle a nadie. Los alemanes hablan poco de su vida más íntima, algo que los españoles hacemos de forma constante y quizás acabemos provocando más de un comentario de desaprobación. Si vas a Alemania no les cuentes a tus compañeros de trabajo tu vida en fascículos, seguro que no les va a interesar lo más mínimo.

Tampoco debes entrar con los zapatos dentro de casa. Lo que hacen es dejar un zapatero en la entrada para que los dejes allí. Ya sea si están o no mojados de la calle o simplemente por higiene, quieras que nada de la calle entre en tu casa, conseguirás adaptarte mejor a unas costumbres que deberíamos implementar.

Por otro lado, debes estar preparado para cumplir con las normas. El carril bici es para las bicicletas, son capaces incluso de atropellarte si vas a pie o corriendo por él. Es algo que respetan al máximo y seguro que te servirá para aprender un poco más, unas normas de circulación que es clave que las aprendas desde casa.

Habrá llegado el momento de empezar a pensar en adaptar ciertas costumbres, de esta manera conseguiremos que el día a día pase de la mejor manera posible. Que la convivencia incluso sea mejor si nos fijamos en estos pequeños detalles que hay que poner en práctica y que seguro que nos sacarán de más de un apuro.

Esta española sabe muy bien cómo nos puede afectar un elemento que se ha convertido en una auténtica novedad. Eso de ser puntual tiene sus ventajas, permite organizarnos mucho mejor de lo que nos imaginamos, con unas consecuencias que pueden ser las que necesitamos.