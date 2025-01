Una española residente en Suiza revela cuánto dinero gana como niñera: nadie lo puede creer

Salir de España para trabajar en países como Suiza se ha convertido en la única alternativa para familias y jóvenes que quieren sobrevivir a esta crisis. Los sueldos desaparecen en un abrir y cerrar de ojos en nuestro país, todo parece que está tan caro, que debemos empezar a prepararnos para lo peor. Ahorrar para hacer realidad nuestros sueños puede llegar a ser un problema que se acabará traduciendo en algún que otro elemento que debemos tener en cuenta.

Habrá llegado ese momento en el que tendremos que valorar lo que hacen muchos españoles, hacer las maletas para intentar sobrevivir u obtener una buena cantidad de dinero para poder hacer realidad nuestros sueños. Conseguir más dinero, de la mano de una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marcarán la diferencia. Todo es posible de la mano de una serie de elementos que pueden ser claves y que quizás hasta ahora nunca hubiéramos pensado. Ejemplos como los de esta joven que se ha convertido en viral en redes sociales dan mucho en lo qué pensar. Saber cuánto gana una niñera puede hacernos cambiar la visión de salir de España para trabajar.

Esta española trabaja de niñera

Uno de los mejores trabajos posibles, es el de niñera. Rodearse de niños es cargarse las pilas, volver a vivir experiencias de lo más especiales, las primeras veces o los juegos que siempre nos ayudan a mantenernos en forma. Se necesita mucha energía, pero también se acaba recibiendo mucha más.

Es un buen trabajo. En el sentido de que se necesita responsabilidad, pero también se suele llegar a casa satisfecho. La guerra es contra un niño que debemos cuidar lo mejor posible, pero como todos, suelen dar más alegrías que penas.

Puede ser una manera de ganarse un extra, durante los fines de semana o fuera del horario escolar podemos ganar unos euros de más. Es una manera de conseguir empezar en un país en el que quizás no se domina el idioma. Los mejores maestros son esos niños que nos irán enseñando poco a poco qué podemos aprender.

Sin duda alguna, esta española nos ha demostrado que, además de ser una buena forma de empezar a trabajar, con un trabajo que puede ser de lo más fácil de poner en práctica, puede alegrarnos unos días, de la mano de un sueldo que nos costará creer.

Esto es lo que cobra una niñera en Suiza

La experiencia de esta joven ha sido de lo más positiva, empieza haciendo balance: «Aparte de que me lo pasé increíblemente bien, la verdad es que gané bastante dinerito. Y es que aquí en Suiza sobran los trabajos de niñera ya que los padres trabajan muchísimo, sobre todo en verano que es cuando los niños precisamente no tienen que ir al cole».

Si sacamos la calculadora siguiendo sus números, nos dice que ganaba: «30 euros la hora, siete días, ocho horas al día». Es decir, 1.680 euros a la semana, lo que serían 6.720 euros al mes. Si nos ofrecen casa y alojamiento, quizás sea menos, pero estaremos ganando para ahorrar y comprar un coche o dar la entrada de una casa al volver a España.

Tal como dice, si el niño es majo y, por ejemplo, se dedica a ver la tele o hacer sus deberes, parecerá que no se está trabajando. Será algo que quizás nos sorprenderá o hará realidad ese sueño de ganar mucho dinero, sin apenas hacer nada, toda una utopía.

Podemos poner ya rumbo a Suiza al ser ciudadanos europeos, pero según el Ministerio de Trabajo debemos tener en cuenta que: «Los españoles tienen también el derecho a trasladarse a Suiza para buscar un empleo y residir en el país durante un plazo razonable -que podrá ser de seis meses- para tener conocimiento de las ofertas de empleo que correspondan a sus calificaciones profesionales y adoptar, en su caso, las medidas necesarias para ser contratados. No obstante, muchas ofertas de empleo se publican en internet por lo que se puede tener conocimiento de las mismas sin necesidad de desplazarse a Suiza. Las personas que buscan empleo tienen el derecho a recibir la misma asistencia que la que concedan las Oficinas de empleo de este Estado a sus propios nacionales. Los españoles que se desplacen a Suiza para buscar un empleo no necesitan solicitar un permiso de residencia durante los tres primeros meses. Si la búsqueda del empleo se prolongase por un período superior a tres meses, habrá que solicitar un permiso de residencia para búsqueda de empleo, que tendrá una duración máxima de otros tres meses. No obstante, si el demandante de empleo justifica que se está esforzando por buscar un puesto de trabajo y existen perspectivas de obtenerlo, este permiso puede prolongarse hasta alcanzar una duración total de un año».