Un español viviendo en EEUU alucina con las preguntas que le hacen: «Que alguien me diga que…»

Las situaciones que muchos españoles experimentan al vivir en Estados Unidos, como las compartidas por varios en redes sociales, evidencian una curiosa falta de conocimiento sobre la cultura y geografía de España entre los estadounidenses. Algunas preguntas se centran en preguntas tan básicas como «¿Qué idioma se habla en España?», que aunque parezcan absurdas, son comunes entre aquellos que no han tenido contacto directo con la cultura española. Esta falta de conocimiento general sobre España, que también se refleja en la confusión de que los españoles coman «tacos» o la idea errónea de que la Reina Isabel reina en España, resulta frustrante para muchos.

El vídeo de @marcoovaldes_ se ha hecho viral en redes sociales por la sorprendente recopilación de preguntas desconcertantes que como español recibe al vivir en Estados Unidos. A través de su cuenta de TikTok, éste joven estudiante comparte algunas de las experiencias y preguntas que le hacen sobre España, dejando claro que muchas veces las percepciones de los estadounidenses sobre nuestro país poco o nada tienen que ver con la realidad.

Las preguntas más extrañas a un español en EEUU

Las preguntas que le han hecho a Marco incluyen desde las más inofensivas hasta las más absurdas, como la repetida duda sobre qué idioma se habla en España, una cuestión que, según el joven, no sólo se repite con frecuencia, sino que viene de compañeros de clase que están estudiando español como segunda lengua. Esto hace aún más difícil entender que no tengan claro que en España se habla español, algo que para los ciudadanos de cualquier país hispanohablante parece obvio.

Otro tema recurrente es la confusión entre España y México, como cuando le preguntan si come tacos con frecuencia. Esta pregunta, aunque puede parecer cómica, pone de relieve una falta de conocimiento sobre la diversidad cultural dentro del mundo hispanohablante. A menudo, los estadounidenses tienden a agrupar todas las culturas latinoamericanas bajo el mismo paraguas, lo que puede llevar a este tipo de confusiones. Además, la pregunta de si España está en Sudamérica, otro error común, también refleja este desconocimiento geográfico.

Las situaciones llegan a ser tan desconcertantes que Marco incluso tiene que puntuar algunas de las preguntas con notas bajísimas, como «¿Dura el día en España 24 horas?» (1/10), lo que deja ver la falta de comprensión de conceptos básicos como la duración de un día, que es universal para todos los países. Aunque estas situaciones son graciosas para quienes las observan desde fuera, para alguien que las vive en su día a día, como es el caso de Marco, pueden ser frustrantes y, sobre todo, sorprendentes.

Otra de las preguntas más sorprendentes que le han hecho a Marco es si en España se utilizan los coches o si ya había probado la pizza. Estas preguntas demuestran una visión limitada o confusa sobre el país. En cuanto a los coches, muchos no parecen imaginar que España tenga la misma infraestructura automovilística que Estados Unidos. La pregunta sobre la pizza es aún más curiosa, dado que es un alimento muy popular en todo el mundo, y no hay razón para pensar que los españoles no lo hayan probado. Además, la duda sobre si en España hay 12 meses y cuatro estaciones refleja una ignorancia sobre el ciclo anual que, aunque básico, parece desconocido para algunos.

Esta realidad pone de manifiesto que el sistema educativo estadounidense, a pesar de su enfoque en el estudio de idiomas extranjeros, puede carecer de una educación global que abarque conocimientos de otras culturas y países de manera más integral. En muchos casos, el enfoque en la geografía y cultura nacional, dada la extensión del país, ha hecho que muchos estadounidenses no tengan la oportunidad de conocer mucho más allá de su territorio.

Reacciones

El vídeo de Marco, que acumula miles de «me gusta» y comentarios, también ha generado una oleada de reacciones. Los comentarios reflejan una mezcla de sorpresa y críticas hacia la falta de educación general sobre el resto del mundo. Muchas personas comentan cómo, en general, se percibe que en EEUU la atención está muy centrada en sí mismos, como si el país estuviera aislado del resto del planeta.

Comentarios como «La gente en Estados Unidos. literalmente piensa que sólo están ellos en el mundo» o «Por favor, que alguien me diga que en USA tienen una broma colectiva de hacerse los tontos» demuestran cómo la gente encuentra desconcertante que haya quienes hagan este tipo de preguntas.

En resumen, el vídeo de Marco ha planteado una reflexión muy interesante sobre el conocimiento geográfico y cultural de los estadounidenses, poniendo de manifiesto que, aunque muchos de ellos estén expuestos a un sistema educativo orientado a la lengua española, la falta de conocimiento real sobre España y otras partes del mundo sigue siendo un tema recurrente.