España tiene su propio Stonehenge y se construyó 1000 años antes que las Pirámides de Egipto

Un milenio antes de que se construyeron las Pirámides de Egipto, España ya tenía su propio Stonehenge que hoy en día sigue estando en pie. Los primeros pasos que dio la humanidad hace miles de años, miraban hacia al cielo y la propia naturaleza. Hoy en día los estudiosos del pasado se ponen las manos a la cabeza al comprobar la gran precisión astral que tenían los primeros humanos que crearon monumentos de este tipo. Un homenaje a la naturaleza, al sol, la luna y las estrellas que tenemos muy cerca de casa.

No necesitamos ir en busca de una serie de elementos que van de la mano y que pueden ser los que marquen unas vacaciones de ensueño. Podemos empezar a pensar en una serie de elementos que son comunes en toda la humanidad y que pueden acabar siendo los que marquen un antes y un después. Habrá llegado el momento de empezar a gestionar un viaje al pasado que nos traerá un monumento espectacular. Una de las primeras representaciones simbólicas que es están presentes en este lugar de España que nada tiene que envidiar a Stonehenge.

El Stonehenge español está en este lugar

La web de Stonehenge presenta este momento como: «Descubre la increíble historia de uno de los lugares más famosos del mundo. Este monumento de visita obligada es un poderoso testimonio del ingenio humano, la imaginación y la creatividad, y una visita de hoy ofrece algo para que todos disfruten. Experimenta el ambiente inolvidable del Círculo de Piedra y sigue los pasos de la gente prehistórica que vivió aquí hace 4.000 años mientras caminas entre las casas neolíticas. Profundice en la exposición de clase mundial y tómese su tiempo para explorar los monumentos y misterios del paisaje más amplio de Stonehenge».

Un elemento que se ha convertido en un gran misterio, este perfecto círculo de piedra ha intentado ser descifrado durante años y años, pero sólo esos hombres que vivieron hace 4.000 años en este lugar tienen el secreto perfecto para determinar lo que está pasando en este lugar del mundo.

Un cambio de rumbo el que vivió el ser humano en este lugar, pero cuidado, también una puerta abierta hacia un pasado que puede que no esté tan lejos de lo que nos imaginamos. En España tenemos un monumento similar de lo más especial.

1.000 años antes de que se construyeran las pirámides de Egipto

View this post on Instagram A post shared by Álvaro TP (@alvarotp_marb)

El Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera es el Stonehenge español, un lugar que hay que visitar para poder disfrutar de unos días que quizás nos inviten a mirar en el pasado. Este monumento que encontraremos en Andalucía nos permite desplazarnos a un lugar en el que seguro que nos acabará sorprendiendo en todos los sentidos.

Habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que tenemos por delante y en todo lo que nos espera. España tiene de todo y en esta escapada descubrirás un trocito del pasado más remoto, hace miles de años se empezaron a crear las primeras construcciones simbólicas de la humanidad en este lugar.

Tal y como se nos presentan estos dólmenes: «Desde hace 7.000 años numerosas comunidades neolíticas del oeste europeo comenzaron a monumentalizar el paisaje, entre otras formas, con la construcción de tumbas megalíticas entre las que destacan las de Menga, Viera o Romeral que conforman el actual Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera. El megalitismo, entendido como fenómeno cultural caracterizado por la realización de construcción hechas con grandes bloques de piedra, se extiende en Europa hasta la edad del Bronce y es comprensible en un contexto de colaboración que va más allá de una comunidad aislada ya que esta tarea debió requerir una estrecha cooperación entre numerosas comunidades que compartían códigos de creencias comunes, así como una noción de pertenencia a un grupo. La inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial del Sitio de los Dólmenes de Antequera en el 2016 supuso un reconocimiento a los valores culturales, arqueológicos y paisajísticos que atesoran estos monumentos cuya existencia no se entienden sin la vinculación a los hitos geográficos del territorio en el que se ubican como la icónica Peña de los Enamorados o el Torcal de Antequera».

Si quieres visitar este monumento debes tener en cuenta que tendrás que reservar con antelación la visita, de acuerdo con el horario de este conjunto que posee un guía propio y una serie de actividades que no puedes perderte, tal y como indican en su web, el horario es: «Martes a sábado de 09:00 a 15:00 y de 20:00 a 22:00. Domingos, festivos y lunes víspera de festivo, de 09:00 a 15:00 horas. Lunes cerrado (excepto víspera de festivo)». Podrás, a partir de aquí, organizar un viaje a un lugar de España que impresiona.