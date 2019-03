Descubre qué pasó tal día como hoy, el 20 de marzo: ¿Quién nació? ¿Quién murió? ¿Qué se celebra? Efemérides del día 20 de marzo de 2019.

Tal día como hoy, 20 marzo de 1933, un mes después de asumir el cargo, el presidente Roosevelt intenta sacar a Estados Unidos de las profundidades de la peor depresión de la historia. Cerró temporalmente los bancos de la nación. Aprobó la legislación de emergencia destinada a estabilizar las instituciones financieras. Habló a la nación a través de las ondas de radio para dar esperanza a la gente. Se promulgó la Ley de Economía, que redujo los salarios de los empleados federales, incluidos los veteranos de guerra.

Años más tarde, 20 marzo de 1987 la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó la venta de (azidotimidina) AZT en Estados Unidos, un medicamento que ha demostrado prolongar la vida de algunos pacientes con SIDA. Un hecho poco conocido es que originalmente estaba destinado a tratar el cáncer en 1924. El AZT no destruye la infección por el VIH, sino que solo retrasa la progresión de la enfermedad y la replicación del virus. AZT se usa generalmente en un cóctel de otros medicamentos para tratar a pacientes con SIDA y también como un tratamiento preventivo.¿Quieres saber más? Descubre qué pasó el 20 de marzo.

¿Qué pasó el 20 de marzo?.

En España

1865: en Madrid, Emilio Castelar es expedientado por la autoría del artículo «El rasgo», publicado en el periódico La Democracia.

1882: comienzan las obras de reconstrucción del Alcázar de Segovia.

1912: en el Salón Imperial de Sevilla debuta con gran éxito la bailarina española Pastora Imperio.

1915: en el observatorio de Barcelona, el astrónomo José Comas y Solá, descubre el asteroide 804, bautizado con el nombre de Hispania. Es el primer asteroide descubierto por científicos españoles.

1928: el gobernador civil de Barcelona prohíbe la entrada de jóvenes menores de 18 años en los salones de baile si no van acompañados por algún familiar.

1931: consejo de guerra contra los dirigentes de la revuelta de Jaca. Una mujer, Victoria Kent , interviene por primera vez en un suceso de esta índole, como defensora de uno de los acusados.

1964: el Consejo de Ministros español acuerda, por decreto, declarar el 1 de abril fiesta nacional abonable y no recuperable.

1997: la Justicia española condena a Mario Conde, expresidente de Banesto, a seis años de cárcel por apropiación indebida y falsedad de documento mercantil, en relación con el «caso Argentia Trust».

En el mundo

1899: Martha M. Place se convierte en la primera mujer en ser ajusticiada en la silla eléctrica.

1907: Oudjda (Marruecos) es ocupada por las tropas francesas.

1913: en Grecia, Constantino I es coronado rey.

1914: en Akita (Japón), un terremoto causa 93 muertos.

1915: en Francia, durante la Primera Guerra Mundial, los zepelines alemanes bombardean París.

1916: Albert Einstein publica su teoría general de la relatividad

1932: el dirigible alemán Graf Zeppelin inaugura sus vuelos regulares a América del Sur.

1945: en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, la isla de Iwo Jima, defendida por japoneses, queda en poder de los estadounidenses tras la Batalla de Iwo Jima, en el que murieron más de 20.000 soldados por cada bando.

1948: en Estados Unidos, El limpiabotas (italófono) se convierte en el primer filme no anglófono ganador del Premio de la Academia.

1950: el Gobierno de Polonia decide confiscar los bienes del clero.

1956: Túnez se independiza de Francia.

1957: en Suiza, el Consejo Nacional concede el voto a la mujer.

1966: en Inglaterra es robado el trofeo Jules Rimet (de la Copa Mundial de Fútbol) cuatro meses antes de su inicio, durante una exhibición pública en el Salón Central de Westminster. El trofeo fue encontrado solo siete días después, envuelto en periódico al fondo del seto de un jardín suburbano en Upper Norwood (Londres), por un perro llamado Pickles.

1969: en Gibraltar se casan el músico John Lennon y Yoko Ono.

1991: Muere Conor Clapton, el hijo del guitarrista Eric Clapton, tras caer del piso 53 de un rascacielos en Manhattan. Fruto del dolor por la pérdida de su hijo Clapton grabó una de sus mejores canciones: Tears in Heaven.

2015: Un eclipse solar total es visto en el noroeste del Océano Atlántico (España, Portugal, etc.).

2016: Barack Obama visita Cuba tras 88 años.

¿Quién nació el 20 de marzo?

En España

1927: Luis Bar Boo, actor.

1929: Germán Robles, actor español y famoso por ser el “Vampiro” latinoamericano.

1935: Lolita Sevilla, cantante y actriz.

1937: Lina Morgan, actriz.

1940: José Manuel Otero, jurista y escritor.

1943: Jaime Chávarri, actor, cineasta y guionista.

1947: Horacio Vázquez Rial, escritor y periodista español nacido en Argentina.

1948: José Ramón García Antón, político.

1965: Benito Zambrano, guionista y cineasta.

1979: Silvia Abascal, actriz.

1980: Pablo Infante, futbolista.

1984: Fernando Torres, futbolista.

1986: Beñat Intxausti, ciclista.

1992: Lara Arruabarrena, tenista.

En el mundo

1918: Marian McPartland, pianista de jazz, compositora y escritora.

1920: Julio Bolbochán, ajedrecista argentino.

1920: Andrée Chedid, escritora francesa (f. 2011).

1928: James P. Gordon, físico estadounidense conocido por su trabajo en los campos de la óptica y electrónica cuántica.

1945: Pat Riley, entrenador estadounidense de baloncesto.

1950: William Hurt, actor estadounidense.

1957: Spike Lee, cineasta estadounidense.

1957: Theresa Russell, actriz estadounidense.

1958: Holly Hunter, actriz estadounidense Oscar a Mejor actriz en 1993 por The Piano.

1968: A. J. Jacobs, periodista y escritor estadounidense.

1976: Chester Bennington, músico estadounidense, de la banda Linkin Park.

1979: Freema Agyeman, actriz británica.

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 20 de marzo?

Piscis

¿Quién murió el 20 de marzo?

En España

1916: Miguel Romero, poeta.

1968: Antonio Riquelme, actor.

1975: Jaime de Borbón y Battenberg, aristócrata.

1998: Agustín Gómez Arcos, escritor y dramaturgo.

2005: Manuel Balsera Rodríguez, alcalde.

2005: Antonio Fernández Molina, poeta, narrador y pintor.

2014: Iñaki Azkuna, político.

En el mundo

1924: Fernand Cormon, pintor francés.

1931: Hermann Müller, canciller alemán.

1968: Carl Theodor Dreyer, cineasta danés.

1988: Gil Evans, pianista de jazz, arreglista y compositor canadiense.

2017: David Rockefeller, banquero estadounidense.

¿Qué se celebra el 20 de marzo?

Día de la Lengua Francesa en las Naciones Unidas

Día Internacional de la Felicidad

Día Internacional de la Francofonía