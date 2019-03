Descubre qué pasó tal día como hoy, el 17 de marzo: ¿Quién nació? ¿Quién murió? ¿Qué se celebra? Efemérides del día 17 de marzo de 2019.

Tal día como hoy, 17 marzo de 1938, se producen los bombardeos aéreos de la ciudad de Barcelona. En total se llevaron a cabo nueve ataques aéreos que se cobró la vida de 300 personas. Una de las bombas fue lanzada cerca de la Embajada de los Estados Unidos, de la cual fueron responsables las tropas de Francisco Franco.

Años más tarde, 17 marzo de 1966, un submarino estadounidense en la costa de España localiza una bomba de hidrógeno que se había caído de un bombardero B-52 cuando chocó con un chorro de reabastecimiento de combustible KC-135 sobre el mar Mediterráneo. Se recuperó del fondo marino en abril.¿Quieres saber más? Descubre qué pasó el 17 de marzo.

¿Qué pasó el 17 de marzo?

En España

1932: el PCE celebra el IV Congreso, primero desde su salida de la clandestinidad a la que se vio sometido durante las dictaduras.

1964:accidente aéreo de un avión DC-3, en el pueblo de La Esperanza cercano al aeropuerto tinerfeño de Los Rodeos, al intentar un aterrizaje nocturno, causando el fallecimiento de cuatro tripulantes y una veintena de heridos, entre ellos el entonces Ministro de Trabajo, Jesús Romeo Gorría, y otros altos cargos y periodistas.1

1966: en la costa mediterránea de España, el submarino estadounidense Alvin encuentra la bomba de hidrógeno que se había caído de un avión.

1987: la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas realiza la primera entrega de los premios Goya.

En el mundo

1901: en París (Francia) se exhiben 71 obras de Vincent van Gogh, fallecido 11 años antes; esta muestra dio un fuerte impulso a la fama del pintor.

1905: en Alemania, Albert Einstein envía a la revista Annalen der Physik el primero de sus revolucionarios artículos sobre física.

1941: en la ciudad de Washington, el presidente Franklin D. Roosevelt inaugura la Galería Nacional de Arte.

1942: en el marco del Holocausto, en el campo de exterminio de Belzec (en lo que hoy es el este de Polonia), los nazis «gasean» a los primeros judíos, provenientes del gueto de Lvov.

1950: en Berkeley (California), investigadores de la Universidad de California anuncian la creación del elemento 98, al que nombran californio.

1958: Estados Unidos lanza el Vanguard 1, el segundo satélite de ese país.

1959: el Dalái Lama (monarca absoluto del Tíbet) huye de su país y viaja a India.

1969: en Israel, Golda Meir se convierte en la primera mujer primera ministra de Israel.

1970: en Washington, el Ejército de Estados Unidos procesa judicialmente a 14 oficiales por haber ocultado información acerca de la matanza de My Lai, en la que decenas de soldados estadounidenses violaron y torturaron hasta la muerte a centenares de civiles (principalmente mujeres y niños).

1973: Vietnam, tras vencer a Estados Unidos en la guerra de Vietnam, expulsa a la mayor parte de los pocos invasores estadounidenses que quedan.

1973: en Estados Unidos se lanza el álbum Dark side of the moon, de la banda británica de rock progresivo Pink Floyd.

1973: en Londres (Reino Unido) se inaugura el nuevo Puente de Londres.

1985: en Los Ángeles (California) el asesino serial Richard Ramirez comete sus primeros dos asesinatos.

1997: en Atlanta se inaugura el canal de cable CNN en Español.

2002: Estados Unidos lanza la misión GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment).

2003: en Londres (Reino Unido), Robin Cook (secretario de Estado de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth) dimite del gabinete británico en desacuerdo con los planes del Gobierno para invadir Irak.

2011: en Nueva York, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba la resolución 1972 (relativa a Somalia), y la resolución 1973 (relativa a la guerra civil libia).

2013: un meteoroide del tamaño de una roca pequeña choca sobre la superficie lunar en el Mare Imbrium, y provocó una explosión diez veces más brillante que todas las que se habían observado hasta el momento.2

¿Quién nació el 17 de marzo?

En España

1927: Francisco González Ledesma, escritor.

1939: Alejandro Lozano, artista.

1958: José Manuel Abascal, atleta.

1962: Pello Ruiz Cabestany, ciclista.

1978: Pilar Rubio, actriz, modelo y reportera.

1991: Antonio Luna Rodríguez, futbolista.

En el mundo

1901: Alfred Newman, compositor estadounidense.

1904: Patrick Hamilton, escritor británico.

1919: Nat King Cole cantante, pianista y presentador estadounidense.

1930: James B. Irwin, astronauta estadounidense.

1933: Penelope Lively, escritora británica.

1942: John Wayne Gacy, asesino en serie estadounidense.

1944: Pattie Boyd, modelo y fotógrafa estadounidense.

1945: Michael Hayden, general estadounidense.

1949: Patrick Duffy, actor estadounidense.

1951: Kurt Russell, actor estadounidense.

1954: Lesley-Anne Down, actriz británica.

1964: Rob Lowe, actor y productor estadounidense.

1969: Alexander McQueen, diseñador de moda británico.

1973: Caroline Corr, compositora y percusionista irlandesa, batería de la banda The Corrs.

1975: Justin Hawkins, músico británico, de la banda The Darkness.

1980: Danny Califf, futbolista estadounidense.

1987: Rob Kardashian, personalidad televisiva estadounidense.

1988: Grimes, cantante canadiense.

1992: John Boyega, actor británico.

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 17 de marzo?

Piscis

¿Quién murió el 17 de marzo?

En España

1937: Arturo Álvarez-Buylla Godino, militar.

1953: Conrado del Campo, compositor.

1960: Fernando Álvarez de Sotomayor, pintor.

1969: Daniel Vázquez Díaz, pintor.

1970: Jesús Álvarez, periodista.

1971: Agustín Pedro Pons, médico.

1991: Pilar Primo de Rivera, directora de la Sección Femenina de la Falange Española.

1995: José María Forqué, director de cine español.

2006: Adolfo Rincón de Arellano García, cardiólogo y político.

2012: Antonio Pérez Crespo, político.

2012: Paco Valladares, actor de teatro.

En el mundo

1956: Fred Allen, actor, comediante, guionista y escritor estadounidense.

1976: Luchino Visconti, cineasta italiano.

1993: Helen Hayes, actriz estadounidense.

1996: René Clément, cineasta francés.

1997: Jermaine Stewart, cantante y compositora estadounidense.

2005: George F. Kennan, diplomático e historiador estadounidense.

2005: Andre Norton, escritor erstadounidense.

¿Qué se celebra el 17 de marzo?

Día de San Patricio, fiesta patronal en honor a San Patricio.

Tailandia: Día del Muay Thai.