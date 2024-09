Echarse la siesta tiene consecuencias: esto es lo que dicen los expertos

La siesta tiene consecuencias, los expertos no terminan de ponerse de acuerdo con esta costumbre tan española. En España los horarios son partidos y favorecen en gran medida echarse en el sofá durante unos minutos después de comer. Es un pequeño placer que quizás sólo podemos poner en práctica los fines de semana, pero nos acaba sentando de maravilla a todos. Aunque hay veces que no te despiertes con buen humor, llegará el momento en el que tendremos que darle la razón a la ciencia.

Dormir se ha demostrado que es importantísimo. Hay famosos que tienen hasta un coach del sueño para mantenerse más en forma, jóvenes y productivos. Eso de que la siesta es un elemento reparador, nunca es algo que afecte a todos o eso parece. Los españoles hemos hecho que esta siesta se acabe convirtiendo en una costumbre mundialmente conocida y extendida. Pero parece que no a todo el mundo le sienta tan bien como a nosotros mismos. Tocará ver qué dicen los expertos para saber si puede o no tener consecuencias inesperadas en nuestro cuerpo y el de aquellos seres queridos que no dudan en ponerla en práctica.

La siesta es una costumbre de lo más española

Detrás de este nombre se esconde un sueño que no suele tener horario. De ese momento en el que cerramos los ojos y no hay despertador de por medio. Nos despierta el inicio del telenoticias o de la película de la tarde, un grito por la calle o simplemente abrimos los ojos cuando ya tenemos suficiente sueño.

Algo que se hacía a diario y que nos ha ayudado a sobrellevar el calor del verano o el frío del invierno. Parar un poco después de comer, es algo que todos hacíamos y nos ayudaba a esperar que en la calle las circunstancias fueran mejores para poder disfrutar de este momento en el que podemos recordar momentos increíbles.

Quizás veremos de nuevo estampas familiares que ya no volverán o simplemente elementos que debemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en mente. Toca saber realmente cómo la siesta puede ayudarnos y de qué manera conseguiremos sentirnos mucho mejor de la mano de una opinión de expertos. Antes de decidir hacer o no la siesta debemos conocer sus consecuencias.

Esto es lo que dicen los expertos sobre las consecuencias de la siesta

La siesta tiene sus beneficios para el cuerpo y la mente. Teniendo en cuenta que lo que necesitamos es mantenernos en forma de la mano de unas horas de sueño que son una realidad y que pueden ayudarnos a saber en todo momento qué consecuencias podemos tener en mente. Sabiendo que se trata de un elemento que no necesariamente es beneficioso.

Los expertos de la Clínica Mayo nos explican los riesgos de dormir durante el día y no descansar un cierto número de horas por la noche. En este mínimo de 8 horas que debemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta que fuera tan importante.

Dormir la siesta no es para todos. Algunas personas simplemente no pueden dormir durante el día o tienen problemas para dormir en lugares que no sean sus propias camas, lo que a veces es necesario para dormir la siesta.

Los efectos negativos sobre el cuerpo si hacemos siesta según los expertos pueden ser estos:

Inercia del sueño. Es posible que te sientas aturdido y desorientado después de despertarte de una siesta.

Problemas de sueño durante la noche. En la mayoría de los casos, las siestas cortas generalmente no afectan la calidad del sueño durante la noche. Pero si ya tienes insomnio o mala calidad del sueño a la noche, dormir la siesta podría empeorar estos problemas. Las siestas largas o frecuentes pueden interferir con el sueño nocturno.

Estos efectos secundarios aumentan si nos fijamos en los que ha resaltado Quiron Salud en artículo de dedicado a esta costumbre. Según nos explican:

Dormir durante el día se ha visto que está relacionado con el aumento de riesgo de sufrir algunas enfermedades como la diabetes tipo II.

Las siestas largas o frecuentes pueden interferir con el sueño nocturno.

En las personas que sufren trastornos del sueño, como insomnio, el hecho de dormir siesta provoca que las pocas horas que duermen se repartan durante el día, lo que puede agravar el problema.

En adultos mayores no es tan recomendable, ya que tienen una necesidad de sueño menor que los más jóvenes, quitándole duración al sueño nocturno.

Estos expertos también nos dan las claves para poder disfrutar de la siesta sin riesgos, con unas recomendaciones que debemos seguir.