Deja de posponer tu alarma: el aviso de los expertos que lo cambia todo

Posponer la alarma del teléfono es algo que hacen millones de personas en todo el mundo cada día. No es fácil volver a la rutina después de unos días de vacaciones. Especialmente con una conexión con el trabajo que quizás nos cueste más o menos de conseguir. Afrontamos unos cambios de ritmo que rara vez suelen ser sencillos, especialmente si ya nos hemos acostumbrado a una situación que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Toca ponerse manos a la obra y para hacerlo, nada mejor que actuar de acuerdo con algunos retos que son claves.

Madrugar no es fácil para nadie. Por mucho que nos encante el trabajo o que queramos empezar a cuidarnos, no será sencillo ponerse manos a la obra con una serie de cambios que debemos empezar a aplicar. De una manera o de otra, habrá llegado ese momento en el que debemos ponernos en práctica de una forma excepcional. Haciendo caso a los expertos y dejando de realizar un hábito que puede costarnos muy caro. Posponer la alarma del teléfono no es algo que debamos poner en práctica, ya que puede ser contraproducente.

Este es el aviso de los expertos que lo cambia todo

El médico y anestesista David Callejo es el protagonista de este vídeo que nos advierte en redes sociales de los riesgos de posponer la alarma para nuestra salud. El motivo no es otro que el cansancio que nos puede provocar esta capacidad para romper los ritmos circadianos del propio cuerpo.

Tal y como nos indican desde NICHD: «Los ritmos circadianos regulan los cambios en las características físicas y mentales que ocurren en el transcurso de un día. La palabra circadiano significa «alrededor de un día». Proviene de las palabras latinas «circa» (alrededor) y «diem» (día). El reloj biológico de su organismo controla la mayoría de los ritmos circadianos. Este reloj se encuentra en una región del cerebro llamada hipotálamo. Las señales del hipotálamo viajan a diferentes regiones del cerebro que responden a la luz, incluida la glándula pineal. En respuesta a la luz, como la luz solar, la glándula pineal suspende la producción de melatonina, una hormona que provoca la sensación de somnolencia. Los niveles de melatonina en el cuerpo suelen aumentar después de que oscurece, lo cual hace que se sienta somnoliento. El cambio en la melatonina durante el ciclo sueño/vigilia refleja los ritmos circadianos. El hipotálamo también controla los cambios en la temperatura corporal y la presión arterial que ocurren durante el sueño. Dado que los ritmos circadianos son controlados por la luz, las personas que tienen algún grado de ceguera en ambos ojos tienen dificultad para dormir. Muchas personas con ceguera total tienen problemas para dormir toda la vida (problemas crónicos) porque sus ojos no detectan la luz. La incapacidad de los ojos de detectar la luz entorpece sus ritmos circadianos, lo que provoca problemas de sueño crónicos. Los suplementos de melatonina podrían mejorar el sueño de las personas con ceguera total. Sin embargo, estos suplementos pueden acumularse en el organismo y provocar efectos secundarios adversos, por lo que no se recomienda su uso a largo plazo».

Deja de posponer tu alarma

Conociendo estos ritmos naturales, debemos tener en cuenta que cada vez que posponemos la alarma, estamos creando microsueños que lo que harán es no dejar descansar el cuerpo, sino cansarlo más. Estaremos todo el día más y más cansados, algo que no queremos en ningún caso.

Este experto lo que dice es empezar a pensar en romper con este hábito que nos perjudica de forma excepcional. No nos hace ningún bien, sino todo lo contrario. Lo mejor que podemos hacer, es ponernos la alarma y despertarnos de una vez, de esta manera evitaremos la tentación de volver a dormir y despertarnos de nuevo con mucho sueño.

Será una forma de acabar consiguiendo aquello que necesitamos de una forma que nos costará poner en práctica, sino todo lo contrario. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que tenemos por delante. Volver a regular el cuerpo y, sobre todo, dormir las horas necesarias, esas 8 horas que debemos respetar por nuestra salud es esencial.

También debemos empezar a pensar en todo lo que podemos y debemos poner en práctica en estos días que tenemos por delante. Habrá llegado el momento de empezar el día a la primera, con una sola alarma. La ayuda de una ducha de agua fría que dicen que es buena, aunque el propio doctor es incapaz de dársela y un buen café bien cargado.

Los primeros días pueden ser duros, pero una vez nos hayamos acostumbrado de nuevo a la rutina, estaremos de nuevo conectados con la nueva realidad que acabará siendo lo que marque una diferencia importante en todos los sentidos.