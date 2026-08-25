David Baker, Premio Nobel de Química en 2024, sobre el éxito: «Reduce tu campo de experiencia hasta que los clientes no puedan reemplazarte»
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David Baker (Seattle, Washington; 6 de octubre de 1962) es un bioquímico y biólogo computacional estadounidense reconocido por sus investigaciones pioneras en el diseño de proteínas y en el desarrollo de métodos para predecir sus estructuras tridimensionales. Actualmente, ocupa la cátedra de Bioquímica Henrietta y Aubrey Davis y trabaja como investigador del Instituto Médico Howard Hughes. También es profesor adjunto de Ciencias Genómicas, Bioingeniería, Ingeniería Química, Informática y Física en la Universidad de Washington.
En 2024 recibió el Premio Nobel de Química junto a Demis Hassabis y John Jumper por sus importantes contribuciones al diseño computacional de proteínas. Baker es, además, miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y dirige el Instituto de Diseño de Proteínas de la Universidad de Washington. A lo largo de su trayectoria ha cofundado más de una docena de empresas relacionadas con la biotecnología y en 2024 fue incluido por la revista Time entre las 100 personas más influyentes en el ámbito de la salud.
«Reduce tu campo de experiencia hasta que los clientes no puedan reemplazarte»
Una de las frases que se le atribuyen resume una idea especialmente relevante en un mercado laboral cada vez más competitivo: «Reduce tu campo de experiencia hasta que los clientes no puedan reemplazarte».
Durante años, la idea de convertirse en un gran profesional ha pasado por aprender diferentes habilidades, conocer distintas áreas y tener una amplia formación. Sin embargo, también existe otra estrategia que muchas veces se pasa por alto y puede ser clave para construir una carrera de éxito: especializarse en un ámbito concreto hasta alcanzar un nivel de conocimiento que resulte difícil de encontrar en otras personas. Sin embargo, especializarse no significa dejar de evolucionar. Al contrario, convertirse en un profesional difícil de reemplazar exige seguir aprendiendo.
La frase también hace hincapié en la importancia de conocer las necesidades de los clientes, ya que ser excelente desde el punto de vista técnico no siempre garantiza el éxito. Un profesional puede tener muchos conocimientos, pero si no sabe aplicarlos para resolver problemas reales, su valor en el mercado será muy limitado. El objetivo, por tanto, no debería ser simplemente convertirse en alguien que sabe mucho, sino en alguien que sabe resolver determinados problemas mejor que la mayoría.
Las mejores frases para emprendedores
- «No pretendas que las cosas cambien si siempre haces lo mismo» (Albert Einstein)
- «El éxito depende de la preparación previa, y sin ella seguro que llega el fracaso» (Confucio)
- «La manera más efectiva de hacerlo, es hacerlo» (Amelia Earhart)
- «El trabajo que nunca se empieza es el que tarda más en finalizarse» (J R R Tolkien)
- «Nunca es demasiado tarde para ser lo que podrías haber sido» (George Eliot)
- «El único lugar donde el éxito viene antes que el trabajo es en el diccionario» (Vidal Sassoon)
- «Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo» (Mahatma Gandhi)
- «Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas» (Michael Gerber)
- «El fracaso es la oportunidad de empezar de nuevo, pero más inteligentemente» (Henry Ford)
- «No hay atajos para conseguir el éxito, empieza antes, trabaja más duro, y termina más tarde» (Brian Tracy)
- «Cuando creas en ti, ni el cielo será tu límite» (Miles Davis)
- «La suerte tiene lugar, cuando la preparación se encuentra con la oportunidad» (Earl Nightingale)
- «Un momento de éxito compensa el fracaso de años» (Robert Browning)
- «Si tú no construyes tus sueños, alguien más te contratará para construir los suyos» (Toni Gaskin)
- «No he fracasado, he encontrado 10.000 maneras que no funcionan» (Thomas Edison)
- «Un hombre inteligente no es el que tiene muchas ideas, sino el que sabe sacar provecho de las pocas que tiene» (Anónimo)
- «Cuando el objetivo te parezca difícil, no cambies de objetivo, busca un nuevo camino para llegar a él» (Confucio)
- «El valor de una idea radica en su uso» (Thomas Edison)
- «Tus clientes más descontentos son tu mayor fuente de aprendizaje» (Bill Gates)
- «El secreto para cambiar es concentrar toda tu energía no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo» (Sócrates)
- «No importa qué tan lento vayas mientras no te detengas» (Confucio)
- «Algunos sueñan con grandes logros, mientras que otros se quedan despiertos y actúan» (Anónimo)
- «La mayor recompensa en ser millonario no es la cantidad de dinero que usted gana, es la clase de persona que usted tiene que ser en primer lugar para convertirse en millonario» (Jim Rohn)
- «El hombre se descubre cuando se mide contra un obstáculo» (Antoine de Saint-Exupéry)
- «He fallado una y otra vez en la vida, por eso he tenido éxito» (Michael Jordan)
- «El emprendedor siempre busca el cambio, responde a este, y lo explota como una oportunidad» (Peter Drucker)
- «Nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido, es hora de comprender más, para temer menos» (Marie Curie)
- «El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal, lo que realmente cuenta es el valor para continuar» (Winston Churchill)
- «Entrega siempre más de lo que esperan de ti» (Larry Page)
- «El éxito en la vida consiste en seguir siempre adelante» (Samuel Johnson)