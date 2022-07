El curioso motivo por el que los supermercados Aldi y Lidl se parecen tanto

En la actualidad, existen un gran número de cadenas de supermercados, cada una con sus propias características. Pues bien, de todas ellas hay dos que se parecen mucho: Aldi y Lidl. Lo primero que llama la atención es que tienen un nombre muy corto, y que comparten buena parte de las letras. Además, ambas cadenas son alemanas y ofrecen promocionales semanales no sólo de productos de alimentación, sino también de ropa, menaje del hogar… La política comercial de Aldi y Lidl es muy similar.

Historia

Pero, ¿a qué se deben todas estas coincidencias? Para responder a esta pregunta, en primer lugar vamos a conocer la historia de Aldi y Lidl.

Aldi nació en Alemania en el año 1945 de la mano de los hermanos Theo y Karl Albrecht. Durante los primeros años de andadura, ofrecían descuentos mediante promociones especiales y cupones a los clientes. Además, los productos tenían precios muy competitivos. Todo esto hizo que Aldi se expandiera a toda velocidad, y en apenas una década abrió 300 tiendas en toda Alemania.

El primer supermercado de Lidl abrió sus puertas en el año 1973 en la ciudad alemana Ludwigshafen-Mundenheim, como parte del grupo Schwarz. El ritmo de crecimiento fue muy similar al de Lidl, y en 1988 ya contaba con 450 establecimientos sólo en Alemania Federal. Lidl llegó a España en 1994, con la apertura de la primera tienda en Lérida.

Modelo de negocio

Jan-Benedict Steenkamp, profesor de la Universidad de Carolina del Norte, y Laurens Sloot de la Universidad de Groninga, explican en el libro ‘etail Disruptors: The Spectacular Rise and Impact of the Hard Discounters’ cuáles son los pilares del modelo de negocio de Aldi y Lidl.

Alto volumen por referencia : los supermercados convencionales tienen alrededor de 50.000 referencias, en ambas cadenas alemanas esta cifra es de apenas 2.000. Esto hace que los gastos de logística sean considerablemente más bajos y pueden ofrecer precios más competitivos a los clientes.

: los supermercados convencionales tienen alrededor de 50.000 referencias, en ambas cadenas alemanas esta cifra es de apenas 2.000. Esto hace que los gastos de logística sean considerablemente más bajos y pueden ofrecer precios más competitivos a los clientes. Inversión : el modelo de negocio es muy exitoso y rentable porque Aldi y Lidl recuperan con mucha rapidez la inversión de cada tienda, en un plazo promedio de dos años.

: el modelo de negocio es muy exitoso y rentable porque Aldi y Lidl recuperan con mucha rapidez la inversión de cada tienda, en un plazo promedio de dos años. Control de los costes : los supermercados de descuento ahorran al máximo en el alquiler y la decoración del local, así como en el personal. Muchos de los productos se presentan directamente en los palés.

: los supermercados de descuento ahorran al máximo en el alquiler y la decoración del local, así como en el personal. Muchos de los productos se presentan directamente en los palés. Proveedores: a esto hay que sumar que ofrecen contratos estables a los proveedores que van más allá del precio.

Este es el curioso motivo por el que Aldi y Lidl se parecen tanto: tienen el mismo modelo de negocio.