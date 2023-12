Ahorrar batería en el iPhone es fundamental para conseguir que este teléfono nos dure en perfectas condiciones mucho más tiempo. Apple cuida al máximo cada uno de sus productos por lo que estamos ante un teléfono de primera calidad que nos puede durar años y años como el primer día. Eso sí, siempre y cuando lo cuidemos al máximo, especialmente a la hora de conseguir que el corazón de esta herramienta funcione a las mil maravillas. Estos trucos creados por expertos te ayudarán a que la batería del iPhone te dure años y años como si estuviera nueva, ahorrando en un consumo que puede sacarte de más de un apuro si pasas mucho tiempo fuera de casa.

Las actualizaciones en segundo plano te ahorran batería

Los iPhone se actualizan para ayudar a fomentar una seguridad que es esencial. Apple realiza actualizaciones que protegen el teléfono y nos deleitan con las últimas novedades de sus aplicaciones, pero cuidado, porque consumen mucha energía. El mejor momento para hacerlas es en casa con el Wifi y conectados a la electricidad. Para que así sea debes ponerte en ajustes, en General y poner específicamente que estas actualizaciones se generen en un segundo plano.

La localización consume energía

Algunas aplicaciones o cualquier búsqueda nos pueden pedir la localización, algo que quizás no tenemos en cuenta, pero que consume batería. Estar permanentemente con el GPS que los teléfonos llevan activado. Este sistema funciona bien en caso de pérdida, pero cuidado porque no tiene por qué estar siempre activado. Para poder desactivarlo, busca en Ajustes, la sección de Privacidad y de ahí la localización.

No todas las notificaciones son importantes

Imagina o cuenta mentalmente todas las aplicaciones que tienes en tu iPhone, ahora ponte a pensar en la cantidad de notificaciones que puedes recibir. Hay que priorizar entre las aplicaciones que más usamos o que necesitamos y las que no. De lo contrario, acabaremos recibiendo una gran variedad de notificaciones que solo consumen energía y realmente ni nos interesan. Simplemente debes situarte en Ajustes y de ahí la opción de Notificaciones.

La conexión 5G es rápida, pero no necesaria

Un tipo de elemento que acabará siendo el que marque la diferencia. Teniendo en cuenta que este sistema sirve para enviar y recibir información más rápidamente, pero que tampoco es indispensable, ya que podemos tener el teléfono perfectamente funcionando sin 5G. Para ahorrar una buena cantidad de batería, simplemente, deja a un lado este elemento y verás como ahorras más energía, desactiva la opción 5G desde ajustes.

Trucos para ahorrar batería en el iPhone

Estos trucos te ayudarán a ahorrar algo de energía, pero ten cuidado porque no son los únicos, hay más elementos que te roban batería sin darte cuenta. El modo oscuro te servirá para no consumir de más, al igual que el modo ahorro de energía que puede estar siempre activado y no solo cuando quede poca batería.

Los datos móviles pueden estar desactivados si no los necesitas. Intenta conectarte solo al Wifi cuando sea necesario, de lo contrario sufrirás las consecuencias inesperadas de un consumo excesivo. Además de que quizás puedas prescindir de determinadas tarifas móviles si te mueves entre varios sitios con Wifi de confianza.

La vida de tu batería durará más si la cuidas, es una manera de lograr que este dispositivo de última generación que te acabas de comprar, no acabe siendo sustituido antes de tiempo, ya que se trata de un tipo de elemento que puede deteriorarse con especial facilidad. Tu iPhone agradecerá que el consumo de energía sea moderado y tú lo notarás en su vida útil.