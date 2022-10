¿Cuánto cuesta y cuál es el mejor croissant de España 2022?

En el país hay cantidad de piezas de pastelería, y claros ejemplos que no tienen nada que competir con los de otros países. Es el caso del mejor croissant de España 2022, que ya tiene ganador para esta edición. Descubre cómo es y qué vale.

El mejor croissant artesano de mantequilla de España 2022, organizado por el Gremio de Pastelería de Barcelona, se puede comer en la pastelería Canal (Barcelona). De manera que Toni Veras, dueño, gana por tercera vez este concurso, ya que no es nuevo en ello.

Cuál es el mejor croissant de España 2022

Toni Vera, de la pastelería Canal de Barcelona, vuelve a ganar el XV Concurso ‘Mejor Cruasán Artesano de Mantequilla del Estado 2022. Y decimos vuelve porque ya es la tercera vez que lo gana.

Por esto es veterano en este tema y por ser el mejor consigue el prestigioso galardón y un premio de 1.000 euros.

Un croissant de 10

La pastelería Canal, fundada en 1970 por Xavier Canal y dirigida actualmente por su sobrino Lluís Estrada, ya ganó el concurso Mejor Cruasán Artesano de Mantequilla en 2016 y el 2019. Vera se ha formado durante cinco años al Forn Bertran Mar, además de Bubó y Comas, hasta llegar a Canal, donde se ha convertido en un especialista en cruasanes, entre otras elaboraciones.

De sabor potente, la mantequilla es suave, con fermentación lenta y ligeramente esponjoso. Ya hace años que elaboran croissants de mantequilla, por lo que saben bien qué hacen. Usan harina italiana y mantequilla de Normandía. Su precio es de 1,90 euros, el sencillo, pero también están los rellenos, que entonces son algo más caros.

Cómo valorar el mejor croissant

El concurso estuvo formado por un jurado de reconocidos profesionales de la pastelería que degustó y puntuó cada pieza teniendo en cuenta los siguientes criterios: sabor (40 puntos), alveolado (15 puntos), hojaldrado (15 puntos), color (10 puntos), formato (10 puntos) y acabado (10 puntos).

Entre los miembros del jurado, los pasteleros Elies Miró, Maria Evans, Manel Corbalan, Santiago Luna, Andrea Besuschio y Antonio García de Panem, ganador del concurso en la última edición (2021).

Otros vencedores de este concurso en otras ediciones han sido Brunells, Santa Croi by Albert Roca, Prat Can Carriel, Vallflorida Xocolaters, Oriol Balaguer, Ochiai, etc.

En todo caso, lo mejor es probarlo y poder comparar con el resto de piezas que hay en el mercado. Veremos que no hay comparación con aquella bollería industrial que a veces comemos cuando no tenemos otra cosa.