A la hora de disputar un partido de fútbol, la pelota cobra especial relevancia. No solo porque sea el elemento clave para poder jugar sino porque además, esta debe mantener unas condiciones de modo que el partido se pueda desarrollar sin problema. Por ello, dentro de las reglas establecidas por la FIFA (Asociación Internacional Federal de Fútbol) el balón de fútbol debe tener una presión específica que a continuación os desvelamos, además de explicaros los pasos para que podáis inflar el balón de forma correcta.

¿Cuál es la presión de un balón de fútbol y como se debe inflar?

Según queda establecido en la normativa de la FIFA, la presión de aire reglamentada para un balón tiene que estar entre 8,5 psi y 15,6 psi (0.6 a 1.1 bar); algo que se comprueba al inicio de cada partido por parte de los árbitros de fútbol.

Esto es importante porque demasiada presión dentro del balón puede hacer que este sea peligroso especialmente si un jugador le da un cabezazo y que sea además complicado el controlarla ya que rebotará mucho más y será más dura de modo que cuando un jugador se la pase a otro, lo más fácil es que le rebote en el pie y se le escape. Y en el caso de que tenga una presión inferior, es decir, de menos de 8,5 psi, será considerado demasiado plano, de manera que los jugadores experimentarán como les cuesta más patearlo y moverlo por el campo de juego.

De este modo, la presión establecida hace que el balón se encuentre en óptimas condiciones de presión para que el partido se lleve a cabo sin problema, sin embargo, para alcanzar esa presión se debe saber inflar bien la pelota.

Cómo inflar un balón de fútbol

Para poder inflar un balón de fútbol debemos tener la herramienta necesario para ello, pero también es importante que tengamos cerca un medidor de presión de aire que nos servirá para comprobar la presión de aire en el balón.

En cuanto a la herramienta para inflar el balón, lo mejor es utilizar un compresor que podemos encontrar en tiendas especializadas y que cuentan con una aguja que se introduce en la válvula que lleva el balón de modo que pueda entrar el aire. Una vez hayamos llegado a la presión recomendada (al margen de lo establecido por la FIFA debes fijarte bien en el balón porque normalmente todas las pelotas de fútbol suelen tener escrito la presión a la que recomiendan que la hinchemos).

Una vez hayamos acabado, comprobamos la presión (que aparecerá también en el compresor), retiramos la aguja y nuestro balón ya estará listo para que podamos jugar.

En el caso de que no tengamos un compresor o no podamos ir a una tienda de deportes para que nos lo dejen utilizar, podemos recurrir a un hinchador, que no deja de ser una bomba de mano. Este tipo de herramienta tiene una pequeña rosca en el extremo para que podamos colocar encima una aguja para inflar el balón. Una vez colocada, la introducimos en la válvula del balón y manualmente inflamos el balón. Al acabar comprobaremos haber alcanzado la presión adecuada con el medidor.