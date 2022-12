¿Cuál es el precio de Amazon Prime anual?

Hoy en día hay un gran número de plataformas de las que te puedes hacer miembro y disfrutar de ventajas exclusivas por una cantidad establecida, que puede ser mensual o anual, ya sea en plataformas de venta online, de streaming, etc. Hoy te contamos cuánto cuesta hacerse el Amazon Prime anual y qué es todo lo que incluye esta membresía, una de las que más clientes tiene en la actualidad.

Amazon comenzó como una plataforma de venta online y hoy en día ofrece un completísimo servicio que va mucho más allá que las ventas, muy famosa también por su servicio de streaming de series y películas, con muchas de ellas que se han llevado importantísimos premios en todo el mundo, lo que deja claro que la apuesta de la compañía norteamericana por este servicio es de calidad y de futuro.

Este es el precio de Amazon Prime anual

Cuando te vas a hacer por primera vez Amazon Prime te ofrecen unos días de prueba que son completamente gratis para que puedas disfrutar de sus ventajas y decidir si quieres convertirte en miembro de pago, lo cual puedes hacer abonando una cuota mensual o bien anual. Las cuotas de suscripción a Amazon Prime son actualmente de 4,99€ si pagas de forma mensual y 49,90€ si pagas de forma anual, lo que supone que pagando anualmente te ahorras dos meses en comparación con el coste de la mensual.

Si solicitas la prueba gratuita de Amazon Prime es importante que tengas en cuenta que se renovará automáticamente tu membresía y cargarán el gasto a la tarjeta de crédito proporcionada en el momento de la suscripción. Si esa tarjeta no tuviera fondos, se intentaría realizar el cobro en las otras tarjetas que tengas registradas en tu cuenta. En el caso de no querer seguir con la suscripción, puedes cancelarla antes de que finalice la prueba gratuita, e incluso durante la suscripción de pago puedes cancelar en cualquier momento y el siguiente cobro ya no se realizará pero disfrutarás de las ventajas de Amazon Prime hasta el día de vencimiento, o bien se te devolverá el importe no utilizado si así lo deseas.

Es importante destacar que Amazon ofrece tarifas especiales a estudiantes, siempre y cuando se demuestre que se tiene esa condición, con un precio de su Amazon Prime de 2,49€ al mes o bien 24,95€ al año. Tanto los suscriptores estudiantes como los demás podrán disfrutar con su membresía de todos los servicios que ofrece Amazon, como son envíos gratuitos, Amazon Prime Video, Amazon Music y mucho más.