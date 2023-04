La costumbre alemana que debería llegar a España: lo que hacen en los atascos

Cada día, millones de españoles conviven con los atascos, odiados a partes iguales por conductores y acompañantes. Sin embargo, a pesar de ser algo cotidiano, hay un detalle en el que muy pocos conductores reparan: los atascos pueden ser un peligro cuando los vehículos de emergencias no pueden pasar. Por esta razón, hay quienes creen que hay una costumbre alemana que debería llegar a España.

Según un informe de congestión de tráfico realizado por ‘TomTom’, la ciudad con más atascos de España es Barcelona, donde los ciudadanos pierden 85 horas al año en los atascos. Le siguen Granada, Santa Cruz de Tenerife, Valencia, Palma de Mallorca y Santander. Madrid se encuentra en décima posición en el ranking.

¿Qué hacer cuando hay una retención de tráfico?

El usuario de Twitter @RincnCurioso está arrasando en la red social al mostrar una costumbre alemana: «Cuando el tráfico se detiene por completo en Alemania, los conductores (por ley) deben moverse hacia el borde de cada lado para crear un carril abierto para los vehículos de emergencia», ha escrito junto a una imagen que ya se ha hecho viral.

En ella se ve cómo los conductores han abierto un carril de seguridad en medio de la calzada en un atasco. De esta manera, si la ambulancia, la policía o cualquier otro vehículo de emergencias tiene que pasar, puede hacerlo sin ningún problema.

Esta costumbre está tan arraigada en la sociedad alemana que tiene su propio nombre: rettungsgasse. En español, se traduce como vía de urgencia o carril de emergencia.

Cabe señalar que va más allá de ser una costumbre, ya que esta práctica es obligatoria en países como Alemania, Luxemburgo, Austria, Hungría y la República Checa. Mientras, en otros como Eslovenia y Suiza es opcional.

Como era de esperar, las respuestas al tweet no han tardado en llegar, comparando dicha normativa con otros lugares del mundo. En el caso de España, algunos usuarios creen que casi todos los conductores la respetarían. Mientras, otros creen que no porque alguien que no fuera un vehículo de emergencias podría utilizar el carril para pasar.

Claro que esta no es la única diferencia entre Alemania y España en lo que al tráfico se refiere. Por ejemplo, en Alemania, un joven de 17 años ya puede conducir, siempre y cuando lo haga en compañía de un adulto.

Además, en Alemania hay muchas carreteras donde no existe el límite de velocidad, aunque las autoridades recomiendan no circular por encima de 130 kilómetros por hora.