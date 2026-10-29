Confirmado por el BOE: se obliga a los propietarios a cambiar el contador de gas natural y hay un plazo máximo de 10 años para cumplir la norma

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado esta semana la Orden TED/1122/2026, del Ministerio para la Transición Ecológica, una modificación que va a afectar a millones de viviendas de España en los próximos años y que entró en vigor en el día de ayer. Consiste en una normativa que decreta el fin de los contadores actuales por unos de nueva generación.

Esta nueva llegada de equipos inteligentes será obligatoria para todos los puntos de suministro con un consumo anual máximo de 50.000 kWh, o lo que es lo mismo: cualquier hogar y pequeños comercios.

El gran punto a favor para el ciudadano será el fin de las facturas estimadas, que se habían convertido en una de las principales pesadillas de la población. Los nuevos contadores traen una tecnología de comunicación bidireccional que conecta automáticamente el aparato con el operador. Esto quiere decir que el gasto en el consumo será remoto, diario y automatizado, por lo que se pagará solamente lo que se consuma día a día. Asimismo, los usuarios dispondrán de gráficos de consumo en tiempo real para controlar el gasto.

Cuándo habrá que cambiar el contador

El calendario empieza a correr desde que entró en vigor, si bien el cambio no será inmediato y se hará de forma paulatina. Cada compañía está obligada a reemplazar al menos el 20% de sus contadores analógicos para octubre de 2029, el 50% a los cinco años (2031), el 80% a los siete (2033) y el 100% en diez años (2036). No obstante, se podrá mantener hasta un 2% en caso de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) lo apruebe. Además, la orden no exige una fecha concreta por vivienda, por lo que cada distribuidora tendrá libertad para sustituirlos según considere.

Los cambios se adelantan para abril de 2027

En determinados casos, en abril de 2027, equivalente a seis meses vista, los contadores en alquiler que se instalen en viviendas o en puntos de complicado acceso por una avería o fraude ya deben ser inteligentes. Para el resto de puntos de suministro de estos baremos de consumo, el plazo aumenta a un año.

Con cuánta antelación deben avisar del cambio

La compañía deberá avisar del reemplazo en un plazo superior a tres meses por correo electrónico, en caso de contar con la aprobación del usuario. En caso de no aceptarlo, será por correo postal. Quince días antes de la sustitución deberán concretar la fecha en una franja máxima de cuatro horas, disponible a cambios de fecha y hora a través de una llamada telefónica sin coste. Si el contador se encuentra en una zona común, el cambio podrá hacerse aun no estando el titular. Si no se puede llevar a cabo, el usuario contará con diez días hábiles para solicitar una nueva cita.

Los datos que se podrán consultar

La plataforma de datos tendrá que estar disponible en un año, para octubre de 2027, y el acceso por API en dos años. El consumidor podrá consultar de forma gratuita, vía app o web, su consumo diario en kWh de los últimos 24 meses, equivalentes a dos años, con un retraso inferior a tres días y descargarlo en formato CSV. Los equipos incorporarán alarmas de manipulación y desconexión en remoto, en puntos con presión de medida de hasta 150 mbar.