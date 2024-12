Es como viajar a otro planeta sin salir de la Tierra: el lugar más extraño que verás jamás está en Estados Unidos

El lugar más extraño que vas a ver jamás está en Estados Unidos, realmente tendrás la sensación de que viajas a otro planeta sin salir de la Tierra. Nuestro planeta tiene rincones que son realmente sorprendentes, con una serie de elementos que pueden ser los que marcarán la diferencia. Si queremos descubrir unos rincones únicos, no debemos dejar pasar la oportunidad de lanzarnos a por una serie de elementos que acabarán marcando unas jornadas repletas de actividad.

Un buen viaje es algo que, pese al dinero invertido, aporta una cantidad de beneficios enormes. Podemos descubrir una parte del planeta que nos sorprenderá en todos los sentidos, de la mano de una serie de detalles que serán claves para estas próximas jornadas. Organizar una escapada de esas que no se olvidan o simplemente perderse para ver llegar un destacado cambio de ciclo es algo que podemos empezar a visualizar en estos días en los que quizás vamos a ver llegar un destacado cambio de ciclo en cuanto a viajes se refiere. Si queremos hacer fotos espectaculares e ir a un sitio, donde poca gente va, apunta este punto del planeta,

Sin salir de la Tierra es como viajar a otro planeta

Cada vez más buscamos la exclusividad en los viajes. Hay zonas que están totalmente masificadas. Vemos determinados lugares repletos de visitantes y quizás nos ponen los pelos de punta en muchos sentidos. Es el momento de empezar a pensar en lo que está por llegar y en todo lo que tenemos por delante.

Una opción de lo más recomendable es lo que nos esperará en estos días que están por llegar. Obtendremos una serie de cambios significativos, con pequeños gestos que acabarán enmarcándose en nuestro día a día, apostando claramente por la originalidad y quizás descubriendo nuevas rutas.

Todavía no estamos preparados para viajar al espacio, pero quizás habrá llegado el momento de hacer realidad determinadas situaciones de la mano de un descubrimiento especial. Podremos imaginarnos recorriendo la superficie de un planeta lejano, simplemente viajando a Estados Unidos.

Un paraje que puede resultar especialmente destacado y quizás hasta el momento nadie hubiera descubierto sin la ayuda de determinados elementos. Las redes sociales se han encargado de hacer virales rincones que son realmente espectaculares y que pueden llegar a ser claves.

Estados Unidos es el país que tiene el lugar más extraño del planeta. Con un paisaje icónico que te encantará descubrir y que seguramente te dará más de una sorpresa inesperada en estos últimos días. Tenemos que empezar a prepararnos para salir del planeta sin hacerlo, este es el punto de la Tierra más surrealista que hayas visto jamás.

Desde el blog Mola viajar nos dan algunos datos sobre cómo viajar a este lugar del mundo tan singular: «El Antelope Canyon se sitúa en el estado de Arizona, a unos 6km de la ciudad de Page, dentro de una reserva navaja. Atención porque en la zona hay varios cañones, siendo los dos más famosos el “lower” y el «upper”. La primera pregunta que os haréis es: «¿Es suficiente con visitar uno, o mejor los dos? Y en caso de visitar uno solo, cuál es mejor?»… Bueno… Menudas preguntas… Lo siento pero tenemos que recomendaros que visitéis los dos, puesto que después de mucho viajar, podemos decir que son uno de los lugares más bonitos del planeta en los que hemos estado. Una de las diferencias entre ambos cañones, es que el Upper, está a nivel del suelo, y el Lower se encuentra en el interior de este, sí, sí, leéis bien, hay que descender por unas escaleras que se encuentran en una de esas grietas del suelo. Otra diferencia entre ambos es que el Upper es más conocido, (no por ello más bonito!), y por lo tanto, van más turistas. Aunque cada vez están más masificados ambos. Es recomendable alojarse en Page para poder ir a ambos cañones, os dejamos aquí nuestro video sobre cómo reservar hotel en un minuto aquí y por otro lado, nuestra experiencia en motel VS resort en Page y cómo pagamos lo mismo por uno que por otro. Además de ir acompañados sí o sí, de diferentes propuestas y actividades en la zona de Page para visitar los cañones y complementar la visita a estos».

Siguiendo con la misma explicación: «Empecemos con el Upper Antelope, situado aquí: geolocalización. Para visitarlo hace falta reservar, sobre todo si queréis hacer la visita en temporada alta y no quedaros sin hueco. Es necesario especificar cuántos sois, incluidos niños o bebés. Tened en cuenta que no se permite visitar el cañón sin guía, ni llevar mochilas a la espalda, para no erosionar sus paredes. Hay varias compañías para reservar los tours como por ejemplo: antelope canyon tours, navajo tours o antelopeslotcanyon y desde donde la reservamos nosotros, que era la única que tenia disponibilidad en ese momento navajoantelopecanyon.com. Con cualquiera de ellas, reservad con tiempo. Pensad en unos 100$ de entrada, más o menos… En estos, unos 8$ son de tasas por estar en territorio navajo. Los menores de 12 años suelen pagar menos pero también hay que decir que hay empresas que no aceptan a niños pequeños, así que si vais con alguno de ellos, quizá os toque buscar la que mejor se adapte a vosotros. Una vez hayáis reservado y llegue el día de la excursión, al llegar a la “caseta” de la empresa con quien hayáis reservado el tour (suelen pedir 30-45 minutos de adelanto para hacer el check-in), los guías os irán llamando y una vez hechos los grupos os llevarán en camioneta hasta la entrada del cañón, y ahí comienza el tour a pie. Antes de la pandemia se ofrecían también tours fotográficos más caros incluso y de duración mayor, pero esto es algo que de momento no han vuelto a llevar a cabo. Por su parte, los guías son indios navajos, y auténticos profesionales de la fotografía. Tienen más que controlados todos los encuadres para hacer las mejores fotos y todas las posibilidades que ofrecen las cámaras de fotos y móviles en general. Además, estarán encantados de mostraros con la ayuda inestimable de la propia arena del cañón, cómo entra el haz de luz del sol a través de las grietas de la tierra, para que saquéis la foto perfecta».